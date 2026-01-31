Orkun Kökçü: 'Devamı gelecek' demiştim!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu, Cerny ve Orkun Kökçü, mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU: YÜREĞİMİ ORTAYA KOYDUM

"Bizim için zor bir maçtı. Zor maçtan kastım, mücadeleci bir maçtı. Herkes karakterini, yüreğini koydu. Öyle oynadık. Sonunda 3 puan kazandık. Çok mutluyuz.

Ekibimiz çok iyi, bize çok güveniyor, çok iyi çalıştırıyorlar. Kendimi çok hazır hissediyordum. Sergen Hoca da bana şans verdi. Çok iyi mücadele ettik, böyle mücadele olunca takım 3 puanı alıyor.

Sergen Hoca bana 'ileride top tut, faul almaya çalış, bizi rahatlat' dedi. Ben de yüreğimi koydum ortaya."

CERNY: KAZANMA HİSSİ HEP VARDI

"Galibiyet galibiyettir. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçı kazanmayı istiyoruz. Bazen göze hoş gelen futbolla bazen mücadeleyle olacak. Bugün bir karakter gösterdik ve mutluyuz.

Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Takım halinde performans gösterdik, konuştuğumuzu yaptık. Maç boyunca geri döneceğimiz ve kazanacağımız hissi hep vardı bende..."

ORKUN KÖKÇÜ: GALİBİYET GOLÜ DİYE HAYAL EDERSİN

"Zor bir maçtı. Atmosfer farklıydı tabii. Ancak, ondan etkilenmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Hocalarımız bizi çok iyi hazırladı. Bazen düştük ama sonunda 3 puanı kazanabildik.

İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim.

Galibiyet golü olduğu için ekstra oldu. Küçükken hep galibiyet golü diye hayal edersin. Çok şükür öyle oldu. En önemlisi takım olarak maçları kazanalım. Kimin gol attığının aslında pek bir önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor olsa da... Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Önümüzde bir kupa maçı var, oraya hazırlanacağız."