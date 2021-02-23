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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 21:52 | Son Güncelleme:

Orkun Kökçü dev kulüplerin radarında! Arsenal, Inter...

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Orkun Kökçü dev kulüplerin radarında! Arsenal, Inter...
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Feyenoord’un 20 yaşındaki yıldızı Orkun Kökçü bu yaz kulübünden ayrılabilir.

Yaşadığı ayak bileği sakatlığının ardından sahalara dönen Orkun Kökçü, mali anlamda oldukça sıkıntılı bir dönemden geçen Feyenoord’un bu yaz en büyük transfer silahı olacak.

Geçen sezon Arsenal’in yakından takip ettiği Orkun’u ayrıca İtalya’dan Inter ve Roma, Fransa’dan ise Lyon izliyor.

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olan Orkun, Hollanda ekibiyle bugüne kadar çıktığı 66 maçta 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Orkun Kökçü dev kulüplerin radarında Arsenal, Inter...

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