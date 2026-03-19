Orkun Kökçü: 'Daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Hyeon-Gyu Oh ve Emmanuel Agbadou, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ: AÇILDIM, DAHA RAHATIM

İlk yarıda oyuna hakimdik bence. İkinci yarı daha çok geriye çekildik. Sevmediğimiz bir şey. Bunu analiz etmeliyiz. 3 puan önemliydi. Milli araya güzel girdik. Milli takımlara odaklanma zamanı şimdi. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kışın kampta söylediğim gibi, hissediyordum, ilk golü attıktan sonra açılacaktım. Futbolda genelde öyle olur. İlk gol arayışında daha çok heyecanlanırsın, mantıksız şeyler yaparsın. Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI HEDEFLİYORUZ

Haberin Devamı

Romanya maçıyla ilgili milli takımdaki arkadaşlarımla konuştuk. Önemini biliyoruz. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için de milli takım hocamız bizi daha erken toparlamaya karar verdi, daha iyi hazırlanmak için. 1-2 güne kampa katılacağız. Çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz.

AGBADOU: İYİ BİR DİNAMİK YAKALADIK

Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi. İyi bir dinamik yakaladık. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunu da başardığımız için mutluyuz. 2 maçın hikayesi farklı; geçen hafta daha farklıydı, bu hafta daha farklıydı. 2-0 önde olunca koruma içgüdüsü oluyor. Her maçın hikayesi var, durumu var. Nasıl atak konularında berabersek defansif olarak da beraberiz

OH: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum.