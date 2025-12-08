Orkun Kökçü: 'Daha iyi günler görmek istiyoruz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Gaziatep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ile Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

CERNY: ÜZÜNTÜ VERİCİ

"Rakibe baskı konusu özelinde konuşmak gerekirse, maçın bazı anlarında iyi yaptık, bazı anlarında iyi yapamadık bugün. Basitçe söylemek gerekirse, iç saha maçlarını kazanmalıyız. Bugün bunu yapamadık, üzüntü verici bir durum."

ORKUN KÖKÇÜ: HER HAFTA SÖYLÜYORUZ

"Açıkçası en önemlisi bizim için galibiyet almak. Baskılı oynadık ama 3 puan alamadığımızda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Mutlu değiliz. Geliştirmemiz gereken çok şey var, farkındayız. Her hafta aynısını diyoruz ama daha iyi günler görmek istiyoruz. Çalışıyoruz ama ne yazık ki çıkmıyor! Galibiyet serisi yakalayamıyoruz, bu çok üzücü! Yolumuza devam etmeliyiz. Söyleyecek fazla bir şey yok!

Her hafta konuşuyoruz bunu. Büyük takım olduğunuzda her maçı kazanmanız gerekiyor. Hiç kimseyi küçümsemeden söylüyorum, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Yoksa lige tutunamazsın. Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim için de zor. Farkındayız. Hep birlikte devam ederek, daha iyi günler görmek istiyoruz."