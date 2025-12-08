×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Orkun Kökçü: 'Daha iyi günler görmek istiyoruz!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Vaclav Cerny#Orkun Kökçü
Orkun Kökçü: Daha iyi günler görmek istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 23:06

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny, Gaziantep FK beraberliğinin ardından açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Gaziatep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ile Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

CERNY: ÜZÜNTÜ VERİCİ 

"Rakibe baskı konusu özelinde konuşmak gerekirse, maçın bazı anlarında iyi yaptık, bazı anlarında iyi yapamadık bugün. Basitçe söylemek gerekirse, iç saha maçlarını kazanmalıyız. Bugün bunu yapamadık, üzüntü verici bir durum."

Gözden KaçmasınSergen Yalçından maç sonu hakem tepkisi: Futbol ortamı çok sağlıksızSergen Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi: 'Futbol ortamı çok sağlıksız'Haberi görüntüle

ORKUN KÖKÇÜ: HER HAFTA SÖYLÜYORUZ

"Açıkçası en önemlisi bizim için galibiyet almak. Baskılı oynadık ama 3 puan alamadığımızda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Mutlu değiliz. Geliştirmemiz gereken çok şey var, farkındayız. Her hafta aynısını diyoruz ama daha iyi günler görmek istiyoruz. Çalışıyoruz ama ne yazık ki çıkmıyor! Galibiyet serisi yakalayamıyoruz, bu çok üzücü! Yolumuza devam etmeliyiz. Söyleyecek fazla bir şey yok!

Haberin Devamı

Her hafta konuşuyoruz bunu. Büyük takım olduğunuzda her maçı kazanmanız gerekiyor. Hiç kimseyi küçümsemeden söylüyorum, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Yoksa lige tutunamazsın. Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim için de zor. Farkındayız. Hep birlikte devam ederek, daha iyi günler görmek istiyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Vaclav Cerny#Orkun Kökçü

BAKMADAN GEÇME!