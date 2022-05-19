Orkun Kökçü: 'Beşiktaş'ta oynamak isterim'

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UEFA Konferans Ligi'nin finalistlerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, Tivibu Spor'a konuştu.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları;

Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim. U19'a kadar Hollanda'da oynadım ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedim.

FİNALE ODAKLANDIM

Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım. Finalden sonra transfer bakacağız. o konuyu babama ve menajerime bıraktım. Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak.

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM

Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim ancak ilerde ne olur bilemeyiz. Beşiktaş'ta oynamak yine de güzel bir his ve duygudur. Onu inşallah gelecekte yaşayabilirim