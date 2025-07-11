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Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul yolculuğuna hazır! Anlaşma yapıldı, izin çıktı

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#Transfer#Beşiktaş#Orkun
Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul yolculuğuna hazır Anlaşma yapıldı, izin çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 19:41

Benfica'nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul yolculuğuna hazırlanıyor.

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Benfica'nın yıldız orta sahası Orkun Kökçü, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Benfica, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için Türkiye'ye seyahat etmesine resmi olarak izin verdi.

Haberde; Orkun'un transferinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği vurgulandı.

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MALİYETİ BELLİ OLDU

Anlaşmanın 25 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro garanti bonusla kalıcı hale geleceği kaydedildi.

Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul yolculuğuna hazır Anlaşma yapıldı, izin çıktı

UÇUŞ PLANI BEKLENİYOR

24 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip siyah beyazlılara imza atması bekleniyor.

Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde 98 maça çıkarken 19 gol atıp 22 de asist üreterek 41 gole doğrudan katkı sağladı.

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Milli orta saha Benfica'da 1 Portekiz Lig kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası zaferi yaşadı.

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#Transfer#Beşiktaş#Orkun

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