Orkun Kökçü: 'Beşiktaş 1 milyon doları çok gördü'

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A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte Orkun Kökçü'nün sözleri;

Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü.

NEDEN BENFICA'YA TRANSFER OLDU?

Sezon sonunda şampiyon olduk ve Hollanda'da "Yılın Oyuncusu" seçildim. Sezonun ortalarında İngiltere Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Benfica dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle transfer görüşmeleri yapmaya başladık. Benfica’nın benimle ciddi şekilde ilgilendiğini anladığımda ailemle bu konuda bir değerlendirme yaptık. İngiltere’de yedek kulübesinde kalmak yerine, Benfica'da düzenli forma giyip performansımı daha da artırabileceğimi düşünerek Benfica’ya gitme kararı aldım.

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KEREM AKTÜRKOĞLU YORUMU

Kerem Aktürkoğlu'nun benfica'ya transfer olması benim için de çok iyi oldu. Performansımı etkilediğini düşünüyorum. Kerem alışma sürecini çok çabuk atlattı. Breber daha iyi işler oraya koyup daha iyi yerlere gelmek istiyoruz.

VAN PERSIE İTİRAFI

Robin van Persie ile 1 sezon beraber oynadık. Onu Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'den tanıyordum. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi. Bana dikine oynamam gerektiğini öğretti.