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Orkun Kökçü attı, Juventus yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Benfica#JUVENTUS
Orkun Kökçü attı, Juventus yıkıldı Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 00:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Juventus ile Benfica karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun sahne aldığı maçta kazanan taraf Benfica oldu.

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İtalya Serie A devi Juventus ile Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son haftasında kozlarını paylaştı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 80. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Orkun Kökçü attı, Juventus yıkıldı Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız...

Bu skorun ardından puanını 13'e yükselten Benfica 16. basamakta yer aldı ve play-off oynamaya hak kazandı. 12 puandaki Juventus ise 20. sırada yer aldı ve mağlubiyete rağmen play-off'ta yer alacak.

MİLLİ YILDIZLAR SAHNE ALDI

Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü; ilk 11'de yer aldığı müsabakda 90 dakika sahada yer alırken, Kerem Aktürkoğlu 72. dakikada Angel Di Maria'nın yerine oyuna dahil oldu.

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GECENİN SONUÇLARI

Juventus 0-2 Benfica
Stuttgart 1-4 PSG
Aston Villa 4-2 Celtic
Young Boys 0-1 Kızılyıldız
PSV Eindhoven 3-2 Liverpool
Girona 1-2 Arsenal
Inter 3-0 Monaco
Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava
Barcelona 2-2 Atalanta
Sturm Graz 1-0 Leipzig
Salzburg 1-4 Atletico Madrid
Brest 0-3 Real Madrid
Manchester City 3-1 Club Brugge
Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk
Lille 6-1 Feyenoord
Sporting 1-1 Bologna
Dinamo Zagreb 2-1 Milan
Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag

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#Şampiyonlar Ligi#Benfica#JUVENTUS

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