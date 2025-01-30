Orkun Kökçü attı, Juventus yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız...

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İtalya Serie A devi Juventus ile Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son haftasında kozlarını paylaştı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 80. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 13'e yükselten Benfica 16. basamakta yer aldı ve play-off oynamaya hak kazandı. 12 puandaki Juventus ise 20. sırada yer aldı ve mağlubiyete rağmen play-off'ta yer alacak.

MİLLİ YILDIZLAR SAHNE ALDI

Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü; ilk 11'de yer aldığı müsabakda 90 dakika sahada yer alırken, Kerem Aktürkoğlu 72. dakikada Angel Di Maria'nın yerine oyuna dahil oldu.

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GECENİN SONUÇLARI

Juventus 0-2 Benfica

Stuttgart 1-4 PSG

Aston Villa 4-2 Celtic

Young Boys 0-1 Kızılyıldız

PSV Eindhoven 3-2 Liverpool

Girona 1-2 Arsenal

Inter 3-0 Monaco

Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava

Barcelona 2-2 Atalanta

Sturm Graz 1-0 Leipzig

Salzburg 1-4 Atletico Madrid

Brest 0-3 Real Madrid

Manchester City 3-1 Club Brugge

Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk

Lille 6-1 Feyenoord

Sporting 1-1 Bologna

Dinamo Zagreb 2-1 Milan

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag