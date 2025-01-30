Orkun Kökçü attı, Juventus yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız...

Güncelleme Tarihi:
İtalya Serie A devi Juventus ile Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son haftasında kozlarını paylaştı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 80. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 13'e yükselten Benfica 16. basamakta yer aldı ve play-off oynamaya hak kazandı. 12 puandaki Juventus ise 20. sırada yer aldı ve mağlubiyete rağmen play-off'ta yer alacak.
MİLLİ YILDIZLAR SAHNE ALDI
Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü; ilk 11'de yer aldığı müsabakda 90 dakika sahada yer alırken, Kerem Aktürkoğlu 72. dakikada Angel Di Maria'nın yerine oyuna dahil oldu.
GECENİN SONUÇLARI
Juventus 0-2 Benfica
Stuttgart 1-4 PSG
Aston Villa 4-2 Celtic
Young Boys 0-1 Kızılyıldız
PSV Eindhoven 3-2 Liverpool
Girona 1-2 Arsenal
Inter 3-0 Monaco
Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava
Barcelona 2-2 Atalanta
Sturm Graz 1-0 Leipzig
Salzburg 1-4 Atletico Madrid
Brest 0-3 Real Madrid
Manchester City 3-1 Club Brugge
Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk
Lille 6-1 Feyenoord
Sporting 1-1 Bologna
Dinamo Zagreb 2-1 Milan
Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag