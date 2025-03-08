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Orkun Kökçü attı, Benfica zirve takibine 'devam' dedi! Kerem Aktürkoğlu...

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Orkun Kökçü#Kerem Aktürkoğlu
Orkun Kökçü attı, Benfica zirve takibine devam dedi Kerem Aktürkoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 23:07

Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında Benfica, sahasında konuk ettiği Nacional'i 3-0 mağlup etti. Milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, 11'de başlayarak 1 gol kaydederken, Kerem Aktürkoğlu, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

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Benfica ile Nacional, Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı.

Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Benfica, 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Zeki Amdouni, 23. dakikada Orkun Kökçü (P) ve 90+2'de Pavlidis (P) kaydetti.

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Milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, Benfica adına mücadeleye ilk 11'de başladı ve 68. dakikada yerine Renato Sanchez'e bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 56'ya yükselten Benfica, zirve takibine devam etti. Nacional ise haftayı 26 puan ile 13. sırada kapattı.

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#Benfica#Orkun Kökçü#Kerem Aktürkoğlu

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