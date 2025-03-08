Orkun Kökçü attı, Benfica zirve takibine 'devam' dedi! Kerem Aktürkoğlu...

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Benfica ile Nacional, Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı.

Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Benfica, 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Zeki Amdouni, 23. dakikada Orkun Kökçü (P) ve 90+2'de Pavlidis (P) kaydetti.

Milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, Benfica adına mücadeleye ilk 11'de başladı ve 68. dakikada yerine Renato Sanchez'e bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 56'ya yükselten Benfica, zirve takibine devam etti. Nacional ise haftayı 26 puan ile 13. sırada kapattı.