Orkun Kökçü Arne Slot'a kavuşuyor: Benfica 80 milyon euro istiyor!

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Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde 25 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü'nin Portekiz ekibindeki birinci sezonu inişli çıkışlı geçmişti.

Kırmızı beyazlılarla ikinci sezonunda adaptasyon sürecini tamamlayan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta 4 gol - 3 asistle oynadı. Orkun Kökçü'nün bu performansı hem Türk hem de Avrupa basınında kendisine yer bulurken genç futbolcunun adı dev bir kulüple birlikte anılıyor.

LIVERPOOL'UN TRANSFER HEDEFİ OLDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekibi Liverpool, Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor.

Teknik Direktör Arne Slot'un Feyenoord'dan eski öğrencisini kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği de iddia edildi.

BENFICA 80 MİLYON EURO İSTİYOR

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Benfica ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 150 milyon euro.

Ancak İngiliz basınında yer alan iddialara göre Benfica, Liverpool'dan bu miktarın yerine 80 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.

ORKUN KÖKÇÜ ARNE SLOT'U YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Liverpool'un transfer hedefi olduğu iddia edilen Orkun Kökçü geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot hakkında övgü dolu sözler söylemişti.

23 yaşındaki, oyuncu Hollandalı teknik adam için şu ifadeleri kullanmıştı: "Arne Slot, babam gibidir. O, beni ben yapan hoca. Bence şu an dünyanın en iyi teknik direktörü.”

TÜRK TARİHİNİNE GEÇEBİLİR

Orkun Kökçü, Liverpool'a transfer olması halinde 80 milyon euro ile bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olacak.

Bu rekoru şu an 22.5 milyon euroluk transfer bedeli ile Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun elinde bulunduruyor.