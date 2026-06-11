Orkun Kökçü aradı! Beşiktaş'a golcü getiriyor

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Beşiktaş’ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Vangelis Pavlidis için yürütülen operasyonun perde arkasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı yönetim, Benfica’nın yıldız golcüsünü kadroya katabilmek adına yoğun mesai harcarken, transfer sürecinde kaptan Orkun Kökçü’nün önemli rol üstlendiği öne sürüldü.

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ADALI BİZZAT YÜRÜTÜYOR

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmak isteyen başkan Serdal Adalı’nın, Portekiz temsilcisi Benfica ile görüşmeleri bizzat yürüttüğü ve Yunan forvet için yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırladığı öğrenilmişti. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Beşiktaş’ın en büyük avantajlarından birinin oyuncunun yakın çevresi olduğu ifade edildi.

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Pavlidis ile Orkun Kökçü’nün dostluğunun Hollanda yıllarına dayandığı öğrenildi. Feyenoord ve AZ Alkmaar dönemlerinde birbirlerine duydukları saygıyı sık sık dile getiren ikili, daha sonra Benfica’da takım arkadaşı olmuştu.

PLANLAMAYI ANLATTI

Portekiz ekibinde kurdukları yakın ilişkinin transfer sürecine de olumlu yansıdığı kaydedildi. İddialara göre Milli futbolcu, yıldız golcüyle birebir görüşerek Beşiktaş’ın yeni yapılanmasını, kulübün hedeflerini ve taraftar atmosferini anlattı. Bu görüşmenin ardından Pavlidis’in projeye sıcak bakmaya başladığı öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi’nin oyuncu cephesinde önemli mesafe katettiği belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için gözler Benfica ile süren bonservis görüşmelerine çevrildi.

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