Orkun kökçü açıkladı: Sergen Yalçın'ın yanına neden koştu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, yarı finale adını yazdırdı.

İlk yarıyı El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 önde noktalayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un baskılı olduğu dakikalarda peş peşe attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, El Bilal Toure ve Emirhan Topçu konuştu.

EMİRHAN TOPÇU: BEŞİKTAŞ BU KUPALARI ÇOK ALDI

Takım bugün çok iyiydi, çok iyi performans sergiledi. Gol yememek bizim için çok önemli. Kupada hedefimiz var. Kupayı almak istiyoruz. Kupanın en büyük adayı bence biziz. Tek hedefimiz kupa. İnşallah kazanıp mutlu bir şekilde sezonu bitiririz.

Yarı finalde evimizde oynayacağız, avantajlı tarafız. Önce yarı final, yarı finalden sonra finali... Beşiktaş bu kupaları çok aldı. Şu anda tek hedefimiz kupayı almak. Herkes buna odaklı. İnşallah kazanacağız.

EL BILAL TOURE: HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ

Bizim için çok önemli bir maçtı, güzel bir galibiyet oldu. Kazanmamız gerekiyordu ve iyi çalıştık. Öne geçmemiz gerektiğini biliyorduk ve bunu başardık. Oyunumuza devam ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık ve yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyuz.

Benim için sakatlıktan sonra yavaş yavaş dönmem gereken bir durum vardı. Sağlık ekibimizle koordineli bir şekilde devam ettik. Onların söylediklerini yaparak sahalara döndüm.

Takım olarak oynadık ve galip gelmemiz gereken bir maçta kazandık. Kalan maçlara odaklanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz.

ORKUN KÖKÇÜ: SEZONU KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ

Sergen Hocama koştum çünkü son zamanlarda çok konuşuyoruz kupanın önemini birlikte. O yüzden onun yanına gitmek istedim.

Bu sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Zorlu bir lig geçirdik, inişli ve çıkışlı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. İki final var. Ligde de puan toplamak istiyoruz. Arayı çok açmak istemiyoruz. Her gün devam edeceğiz ve çalışacağız. Hafta sonu Karagümrük maçı var. Toparlanıp o maça hazırlanacağız.