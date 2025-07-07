664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu'nun muhteşem dönüşü!

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Edirne'de bu yıl 664.’sü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Sarayiçi’ndeki final müsabakasında, önceki turlarda Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş ve Enes Doğan’ı yenen Okulu ile Ertuğrul Dağdeviren, Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Ali İhsan Batmaz’ı eleyen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Okulu 19. dakikada tek dalıp sürdüğü ve dengesini bozduğu rakibini açık düşürerek başpehlivanlığa uzandı. Muratpaşa Belediyespor adına güreşen Okulu böylece 2015 ve 2018’den sonra üçüncü kez Kırkpınar’da zirveye çıktı.

Kürsüde üç Antalyalı birden

Güreşlerde üçüncülüğü Antalyalı Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan paylaştı. Bu yıl üst üste 3. kez Kırkpınar’da başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefleyen Yusuf Can Zeybek çeyrek finalde Ali İhsan Batmaz’a puanlamada mağlup oldu. Eski başpehlivanlardan İsmail Balaban da çeyrek finalde Enes Doğan’a yenildi. Sarayiçi’ndeki güreşleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da takip etti.

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"KIRKPINAR YENi ALANA TAŞINACAK"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Güreşleri’nin yapılacağı alanın değişeceğini belirtti. Şu anda güreşlerin yapıldığı mekanın Kırkpınar’a yakışmadığını ifade eden Türkiş şunları söyledi: “İnşallah 2 ya da 3 yıl sonra Kırkpınar yeni yuvasına kavuşacak. Yeni Kırkpınar alanı Sarayiçi’nde yapılacak. Buraya 670 metre uzaklıkta olacak. Yeni tesisler yapılırken, burası da yıkılmayacak güreşler burada devam edecek.”

AĞALIK YENiDEN UFUK ÖZÜNLÜ’NÜN

Güreşlerde ağalık ihalesini mevcut ağa Ufuk Özünlü kazandı. İhaleye giren tek isim olan Özünlü 40 milyon 664 bin 665 lira vererek, 665’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası oldu. Aslen Sinoplu olan Özünlü geçen yıl 34 milyon 571 bin 952 TL vererek ihaleyi kazanmıştı. Özünlü ağalığın parayla değil gönülle alakalı bir müessese olduğunu ifade etti.

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