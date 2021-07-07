Orhan Okulu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırkpınar pehlivanı Orhan Okulu hakkında bilgiler

Orhan Okulu er meydanlarının "Geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılıyor. Antalya Kumlucalı Orhan Okulu, yine favori isimler arasında yer alıyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivan olarak tarihe geçen pehlivan Orhan, kazanmak için yağlanacak. Bu yıl Kumluca'da Serhat Gökmen'i yenerek başpehlivan olan, Nilüfer Belediyesi 59. Çalı Güreşleri'nde Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivan olan Orhan Okulu Kırkpınar'a hazır olduğu mesajlarını verdi. Orhan Okulu 2015 ve 2018 yılları başpehlivanı oldu.

ORHAN OKULU KİMDİR?

Orhan Okulu, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 23.03.1989 tarihinde doğdu. Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde başladı. Minder güreşini aktif olarak yapmadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyu’na çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy’da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy’da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy’da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy’da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi’nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu’nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.

103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu’nun güreş lisans numarası, 07-42’dir. Halen Antalya Murat Paşa Belediyesi’nin sporcusu olarak güreş hayatına devam etmektedir. Amacının Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanmak olduğunu beyan etmektedir.