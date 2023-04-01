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Orhan Ak: 'Savunma kısmını yapamadık'

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#Trabzonspor#Orhan Ak#Süper Lig
Orhan Ak: Savunma kısmını yapamadık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 20:08

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, seyir olarak keyifli bir maç olduğunu ancak skorun kabul edilebilir olmadığını söyledi

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, "Taraftarlarımızı mutlu edemedik. Hiç istemediğimiz bir skor. İlk yarıda istemediğimiz bir oyun oldu. Hayal kırıklığı yaşadığım, mutlu olmadığım bir ilk yarı. Oyunun geneline baktığımız zaman bütün kırılmalar psikolojik kırılmalar. İkinci yarı 3-1 geriye düşmemize rağmen oyuncular bütün gayretlerini gösterdiler. Döndük oyunu 3-3 yaptık. 4-3'de yapabilirdik. Arkasından doğru baskılar yaptık ama bireysel hatalar sonrası yediğimiz gol yine kırılma anlarında oldu" diye konuştu.

"Doğru savunma yapan müsabakayı kazanacaktı" diyen Orhan Ak, "Kayserispor bunu çok iyi yaptı ve başardı. Çok net pozisyonlarımız var. Hücumda etkili olduk ama 4 isabetli şut 4 gol. Kendi sahanda 3 tane gol atıyorsun. 4 tane yiyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çok ciddi dersler çıkartılacak. Sezonun özetine bugünkü maça bakabilirsiniz" dedi.

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#Trabzonspor#Orhan Ak#Süper Lig

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