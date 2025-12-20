Orhan Ak: 'Fenerbahçe hak etti, tebrik ediyoruz!'

Haberin Devamı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

İstedikleri sonucu elde edemediklerinin altını çizen Orhan Ak, "İstediğimiz gibi bir oyun olmadı. Sadece ilk 20-25 dakikada iyi savunma yaptık. İlk yarım saatte Fenerbahçe'nin yoğun baskısının olacağını biliyorduk ama maalesef bu bölümleri iyi oynayamadık. Golü bulunca daha farklı pozisyonlar da buldular. Kazandığımız toplardaki basit tercih hataları hücum yememize neden oldu. Devre arasında konuştuk, daha öz güvenli olup daha çok topa sahip olmamız gerektiğini belirttik. İkinci yarıya iyi başladık. Belki Fenerbahçe de biraz bizi bekledi. Birkaç pozisyon yakaladık ama genele bakınca Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti, tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Devre arasında transfer takviyesinin olup olmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ak, şunları kaydetti:

"Ciddi bir süreçten geçiyoruz, ciddi belirsizlikler var. Kulüp olarak bir planlama yapmak zorundayız. Kulübün ciddi sorunları var. Personel, teknik ekip ve oyuncu grubu ciddi bir mücadele veriyor. Fatih Kulaksız başkan da tek başına mücadele veriyor. Her kulübün yaşayacağı sıkıntılar değil. Ama bazı fedakarlıkların da yapılması gerekiyor. Kulüplerin kalıcı olabilmesi için bu gerekiyor. Hepimiz gelip geçiciyiz, kulüpler kalıcı. Aynı şeyi tekrar ederseniz başarılı olmanız çok zor. Bu kadronun üzerine daha fazla takviye yapılması lazım. Şu anda küme düşme hattındayız, gemiyi limana yanaştırmak için bütün fedakarlıkları yaptık. Ama bazen de imkansız mücadeleler oluyor, bunlar kolay değil. Bugün rakiplerimiz transfer yapabilecek güçte. Karagümrük, Kayserispor, Kasımpaşa gibi rakiplerimiz var. Onlarla yarışmak için daha net kadrolar oluşturmanız lazım. Bu da maddi güçle alakalı. Şu anda kulüp ciddi bir süreçten geçiyor ve bunu biz de hissediyoruz. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil, performansı belirleyen bir sürü çevresel faktör var. Bunu da şu anda biz yaşıyoruz. Son 2 hafta bu motivasyonu yaşayamadık."

