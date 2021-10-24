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Ordu'da Kuran'ı Kerim ayetleri ve Türk bayrağı parçaları konfeti yapılıp sahaya atıldı! 4 gözaltı...

#TFF 3. Lig#Orduspor#Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Orduda Kuranı Kerim ayetleri ve Türk bayrağı parçaları konfeti yapılıp sahaya atıldı 4 gözaltı...

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta, Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki maçın 52’nci dakikasında sahaya, aralarında Kuran-ı Kerim’den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları bulunan konfetiler de atıldı. Polis, 4 taraftarı gözaltına aldı.

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TFF 3’üncü Lig 3’üncü grubun 9’uncu haftasında dün Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşı karşıya geldi. Yeni Ordu Stadı’nın açılış mücadelesinin 52’nci dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran-ı Kerim’den ayetler ve Türk bayrağı parçalarının da yer aldığını gören polis ekipleri, 4 taraftarı gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.Ö.’nün orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istediği, öğrencilerin bu kitapları C.D., Ü.T. ve B.M.’ye teslim ettikleri belirlendi. Matbaada kesilerek konfeti haline getirilen kitapların sahaya atıldığı tespit edildi. 4 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

’HERKESİN SAĞDUYULU OLMASI GEREKMEKTEDİR’

Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Orduda Kuranı Kerim ayetleri ve Türk bayrağı parçaları konfeti yapılıp sahaya atıldı 4 gözaltı...

Orduda Kuranı Kerim ayetleri ve Türk bayrağı parçaları konfeti yapılıp sahaya atıldı 4 gözaltı...

Orduda Kuranı Kerim ayetleri ve Türk bayrağı parçaları konfeti yapılıp sahaya atıldı 4 gözaltı...

 

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#TFF 3. Lig#Orduspor#Kırıkkale Büyük Anadoluspor

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