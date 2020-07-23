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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Orbay Kaya, Bornova Belediyespor’da!

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Orbay Kaya, Bornova Belediyespor’da!
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Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ligin en tecrübeli oyuncularından Orbay Kaya ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig’de İTÜ ve Pınar Karşıyaka formalarını giydikten sonra TBL’de Balıkesir, Maliye Milli Piyango, Gelişim Koleji, Büyükçekmece, Gediz Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Samsun BŞB, Türk Telekom ve Manisa BŞB’de oynayan 38 yaşında, 2.03 boyundaki forvet geçen sezonu TB2L’de Ege Üniversitesi’nde geçirdi.

 

Orbay Kaya, Bornova Belediyespor’da

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