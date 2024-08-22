Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu 1 Eylül'de yapılacak

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Dünyanın kıtalararası tek triatlon yarışması Oral-B Challenge İstanbul, 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Oral-B'nin ana sponsorluğu, Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde organize edilecek yarışın basın toplantısına Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı.

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren köprünün odak noktası olacağı Challenge İstanbul'da elit olimpik mesafe, paratriatlon, yaş grupları sprint ve standart mesafe kategorilerinde yarışlar düzenlenecek.

Sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda yarışacak.

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Challenge İstanbul’un yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında olacak. Küçüksu’dan başlayarak Asya’dan Avrupa’ya pedal çevrilecek bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü kapatılacak.

Yarışmaya başvuru süresi, yarın saat 23.59'da sona erecek.

Asya Avrupa Şampiyonası tek parkurda

Challenge İstanbul'da gelecek yıl format değişikliğine gidilecek.

Organizasyon, 2025 yılında Asya Avrupa Triatlon Şampiyonası adıyla organize edilecek.

Beykoz ilçesinde dördüncü kez düzenlenecek yarışmanın basın toplantısında konuşan Bayram Yalçınkaya, triatlon organizasyonları özelinde Challenge İstanbul'un "rakipsiz" olduğunu söyledi.

Challenge İstanbul'un dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon organizasyonu özelliğine vurgu yapan Yalçınkaya, "Asya ve Avrupa'da eş zamanlı yapılan bir yarış. Bu yönüyle dünya triatlon kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Ortak alınan bir kararla 2025 yılından itibaren Avrupa Triatlon Şampiyonası ve Asya Triatlon Şampiyonası tarihte ilk kez aynı anda ve tek parkurda yapılacak. Ülkemiz bu yönüyle tarihe geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, triatlon branşını, "Oral-B marka kimliğine" yakın buldukları için desteklediklerini ifade etti.