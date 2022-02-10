Oracle Red Bull Racing, yeni aracı RB18'i tanıttı! Max Verstappen ve Sergio Perez'in ilk sözleri

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Oracle Red Bull Racing, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yeni aracı RB18'i tanıttı. İngiltere'nin Milton Keynes şehrindeki Oracle Red Bull Yarış Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen lansmana Takım Patronu Christian Horner, Formula 1'in son şampiyonu Max Verstappen ve Meksikalı pilot Sergio Perez katıldı. Yeni aracının örtüsü büyük bir heyecanla kaldırılırken, RB18'in dizaynı büyük beğeni topladı.

RB18'le geçen yıl yakalanan başarının ötesine geçmek istediklerini söyleyen Red Bull Takım Patronu Christian Horner, ‘‘Bu yılki yeni yönetmeliğin ardından geçen yılki felsefe tamamen değişti. Bu da her bir birleşenin geçen yılki araçtan farklı olduğunu anlatıyor. Her takım için yeni bir sayfa olacak. Sezon başladıktan sonra RB18 bugün göründüğü gibi görünmeyecek ve sezon ilerledikçe evrim geçirecek. 2022 için iyi bir araca sahip olduğumuza inanıyorum. Bu yılki araçta bir numaraya sahibiz ve şimdi onu korumak için çalışacağız’’ dedi.

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Geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonluğun ardından 33 numarayı bırakan ve yeni sezonda bir numarayla yarışacak olan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise ‘‘Kendimi yeniden şarj edilmiş gibi hissediyorum. Yeniden sürüşe hazırım ve kendimi iyi hissediyorum. Açıkçası yeni düzenlemelerin ardından araçla ilgili ne bekleyebileceğimizi bilmiyorum. Bu yüzden aracın piste nasıl davranacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Araca alışmak biraz zaman alacak, öylece binip gidemeyeceğiz. Bu sezon ekstra bir baskı hissetmiyorum. Her zaman yaptığım şeyi yapacağım çünkü farklı olmak için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. RB18 ile pit yolundan çıktığım ilk anı sabırsızlıkla bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Perez: Bu sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz



Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez de '‘Yeni sezona başlamak için çok heyecanlıyım. RB18 ile yola çıkmak için sabırsızlanıyorum. Griddeki herkes bu sezona sıfırdan başlayacak. Bu yüzden heyecan verici bir yıl olacak. Geçen yıl son tura kadar çalıştık, bu sezon da aynısını yapmaya hazırız. Yeni düzenlemelerin pisteki rekabeti iyileştireceği söyleniyor. Umarım bu sezon yakın yarışlar izleriz. Öğrenmemiz ve uyum sağlamamız gereken çok şey olacak. Bu sezonu sabırsızlıkla bekliyorum’’ diye konuştu.