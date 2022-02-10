Oracle Red Bull Racing, yeni aracı RB18'i tanıttı! Max Verstappen ve Sergio Perez'in ilk sözleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Adalet Anıtına çirkin saldırıda yeni görüntüler Tanınmamak için...Adalet Anıtı'na çirkin saldırıda yeni görüntüler! Tanınmamak için...#Edirne
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Bugün başladı Binlerce asker Ukrayna sınırında...Bugün başladı! Binlerce asker Ukrayna sınırında...#RUSYA
Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
İstanbul Havalimanında şaşkına çeviren olay Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktıİstanbul Havalimanı'nda şaşkına çeviren olay! Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktı#İstanbul
Omicronu keşfeden doktordan itiraf gibi açıklamaOmicron'u keşfeden doktordan itiraf gibi açıklama#OMICRON
Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira#Bamya
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu Şaşırtan sonuçHerkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Şaşırtan sonuç#Nüfus
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Oracle Red Bull Racing, yeni aracı RB18'i tanıttı! Max Verstappen ve Sergio Perez'in ilk sözleri

#Oracle Red Bull Racing#Verstappen#Perez
Oracle Red Bull Racing, yeni aracı RB18i tanıttı Max Verstappen ve Sergio Perezin ilk sözleri

Oracle Red Bull Racing, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yeni aracı RB18'i tanıttı. Oracle Red Bull Yarış Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen lansmana Takım Patronu Christian Horner, Formula 1'in son şampiyonu Max Verstappen ve Meksikalı pilot Sergio Perez katıldı. Son şampiyon Max Verstappen, ‘‘Kendimi yeniden şarj edilmiş gibi hissediyorum. Bu sezon ekstra bir baskı hissetmiyorum. Her zaman yaptığım şeyi yapacağım çünkü farklı olmak için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. RB18 ile pit yolundan çıktığım ilk anı sabırsızlıkla bekliyorum’’ dedi.

Haberin Devamı

Oracle Red Bull Racing, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yeni aracı RB18'i tanıttı. İngiltere'nin Milton Keynes şehrindeki Oracle Red Bull Yarış Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen lansmana Takım Patronu Christian Horner, Formula 1'in son şampiyonu Max Verstappen ve Meksikalı pilot Sergio Perez katıldı. Yeni aracının örtüsü büyük bir heyecanla kaldırılırken, RB18'in dizaynı büyük beğeni topladı.

RB18'le geçen yıl yakalanan başarının ötesine geçmek istediklerini söyleyen Red Bull Takım Patronu Christian Horner, ‘‘Bu yılki yeni yönetmeliğin ardından geçen yılki felsefe tamamen değişti. Bu da her bir birleşenin geçen yılki araçtan farklı olduğunu anlatıyor. Her takım için yeni bir sayfa olacak. Sezon başladıktan sonra RB18 bugün göründüğü gibi görünmeyecek ve sezon ilerledikçe evrim geçirecek. 2022 için iyi bir araca sahip olduğumuza inanıyorum. Bu yılki araçta bir numaraya sahibiz ve şimdi onu korumak için çalışacağız’’ dedi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonluğun ardından 33 numarayı bırakan ve yeni sezonda bir numarayla yarışacak olan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise ‘‘Kendimi yeniden şarj edilmiş gibi hissediyorum. Yeniden sürüşe hazırım ve kendimi iyi hissediyorum. Açıkçası yeni düzenlemelerin ardından araçla ilgili ne bekleyebileceğimizi bilmiyorum. Bu yüzden aracın piste nasıl davranacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Araca alışmak biraz zaman alacak, öylece binip gidemeyeceğiz. Bu sezon ekstra bir baskı hissetmiyorum. Her zaman yaptığım şeyi yapacağım çünkü farklı olmak için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. RB18 ile pit yolundan çıktığım ilk anı sabırsızlıkla bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Perez: Bu sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz

Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez de '‘Yeni sezona başlamak için çok heyecanlıyım. RB18 ile yola çıkmak için sabırsızlanıyorum. Griddeki herkes bu sezona sıfırdan başlayacak. Bu yüzden heyecan verici bir yıl olacak. Geçen yıl son tura kadar çalıştık, bu sezon da aynısını yapmaya hazırız. Yeni düzenlemelerin pisteki rekabeti iyileştireceği söyleniyor. Umarım bu sezon yakın yarışlar izleriz. Öğrenmemiz ve uyum sağlamamız gereken çok şey olacak. Bu sezonu sabırsızlıkla bekliyorum’’ diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oracle Red Bull Racing#Verstappen#Perez

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü