Oosterwolde'ye biri tanıdık, iki talip birden! Fenerbahçe teklifleri değerlendirecek

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Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'nin bu yaz yeni bir sayfa açmak istediği öne sürülüyordu.
Yönetici Mahmut Uslu da isim vermeden, takımdaki önemli bir futbolcunun ayrılmak istediğini söylemişti.
ÖNCE ROMA, SONRA TEDESCO'LU ROMA
İtalya’dan önce Roma, ardından da Tedesco’nun teknik direktörlüğe gelmesi sonrası Bologna başarılı savunmacıya kancayı takmıştı.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Fenerbahçe’de yeni yönetimin seçilmesi sonrası iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlıklarını tamamladığı ve önümüzdeki hafta pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.