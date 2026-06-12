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Oosterwolde'ye biri tanıdık, iki talip birden! Fenerbahçe teklifleri değerlendirecek

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde
Oosterwoldeye biri tanıdık, iki talip birden Fenerbahçe teklifleri değerlendirecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 11:50

Fenerbahçe'nin stoperi Jayden Oosterwolde'ye AS Roma ve Domenico Tedesco'nun yeni takımı Bologna talip oldu.

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Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'nin bu yaz yeni bir sayfa açmak istediği öne sürülüyordu.

Yönetici Mahmut Uslu da isim vermeden, takımdaki önemli bir futbolcunun ayrılmak istediğini söylemişti.

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İtalya’dan önce Roma, ardından da Tedesco’nun teknik direktörlüğe gelmesi sonrası Bologna başarılı savunmacıya kancayı takmıştı.

Oosterwoldeye biri tanıdık, iki talip birden Fenerbahçe teklifleri değerlendirecek

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Fenerbahçe’de yeni yönetimin seçilmesi sonrası iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlıklarını tamamladığı ve önümüzdeki hafta pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde

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