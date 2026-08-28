Oosterwolde’nin Roma transferi neden gerçekleşmedi? ‘Ameliyat ihtimali’ ortaya çıktı

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Transfer görüşmeleri kapsamında Roma’ya giden Jayden Oosterwolde için İtalya’da beklenmedik bir gelişme geldi. Hollandalı futbolcunun Roma’daki ziyareti, sözleşme imzalanmadan sona erdi. İtalyan kulübü, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle transferden vazgeçti ve Oosterwolde’yi Fenerbahçe’ye geri gönderdi.

Roma’da taraftarlarla fotoğraf çektiren ve 2031 yılına kadar geçerli olması planlanan sözleşmeyi imzalamaya hazırlanan Oosterwolde’nin transferi, sağlık raporları nedeniyle son anda gerçekleşmedi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde, Hollandalı savunmacının durumunun daha önce düşünüldüğünden ciddi olduğu ortaya çıktı.

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AMELİYAT İHTİMALİ GÜNDEMDE

Oyuncunun gerçekleştirdiği çok sayıda sağlık görüşmesinin ardından, yaşadığı problemin yalnızca “basit” bir hamstring (biceps femoris) sakatlığı olmadığı belirlendi. Oosterwolde’nin ameliyat olması ihtimali üzerinde durulurken, sahalara dönüşünün de üç ayı bulabileceği ifade edildi.

Futbolcunun sağlık dosyaları, Roma yönetiminin güvendiği uzmanlara gönderildi. Raporlar, Friedkin ailesinin güvendiği İsviçreli doktor Profesör Georg Ahlbaumer ile tendon sakatlıkları konusunda uzman Finlandiyalı Lasse Lampainen tarafından da incelendi. Her iki uzmandan gelen değerlendirmelerin de Roma sağlık ekibinin şüphelerini doğruladığı belirtildi.





ROMA TEKLİFİNİ DEĞİŞTİRDİ, FENERBAHÇE KABUL ETMEDİ

Roma Sportif Direktörü D’Amico, Oosterwolde için Fenerbahçe ile başlangıçta kiralama konusunda anlaşmaya varmıştı. Buna göre İtalyan kulübü, yaklaşık 2 milyon euroya yakın kiralama bedeli ödeyecek ve oyuncunun 45 dakikadan fazla süre aldığı 20 maçta forma giymesi halinde satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecekti.

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Ancak sağlık kontrollerinde ortaya çıkan riskler sonrasında Roma, teklifini değiştirdi. İtalyan kulübü kiralama bedelini kaldırırken, satın alma şartının da en az 25 maça çıkarılmasını istedi.

Roma, Oosterwolde otelde sağlık kontrollerinin sonucunu beklerken saatlerce Fenerbahçe’nin yanıtını bekledi. Ancak sarı-lacivertli kulüp bu karşı teklifi kabul etmedi ve transfer görüşmelerinde geri adım atmadı.

Bunun üzerine Roma, Hollandalı futbolcuyu Fenerbahçe’ye geri gönderdi.

ROMA’NIN YENİ ADAYI BELLİ OLDU

Oosterwolde transferinin gerçekleşmemesinin ardından Roma savunma takviyesi için alternatif isimlere yöneldi. İtalyan ekibinin listesindeki adaylardan birinin Monaco forması giyen Thilo Kehrer olduğu belirtildi.