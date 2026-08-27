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Oosterwolde’nin Roma transferi iptal! Fenerbahçe’ye dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Roma
Oosterwolde’nin Roma transferi iptal Fenerbahçe’ye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 23:40

Oosterwolde'nin transferi iptal oldu, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde’nin Roma’ya transferi konusunda İtalyan ekibiyle vardığı anlaşmada flaş bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE KRİZ ÇIKMIŞTI

Transfer görüşmelerinin ardından İtalya’nın yolunu tutan Hollandalı futbolcu, Roma için sağlık kontrollerinden geçti. Ancak oyuncudan ek tetkikler istenmesi nedeniyle süreç planlandığı gibi ilerlemedi.

Roma’nın, yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından transfer şartlarında değişiklik yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

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TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Oosterwolde’nin Roma’ya transferi sağlık kontrollerinin ardından gerçekleşmedi.

Bu gelişmeyle birlikte Hollandalı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul’a dönmesi ve Fenerbahçe’nin antrenman programına yeniden dahil olması beklenildiği ifade edildi.

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Oosterwolde’nin Roma transferi iptal Fenerbahçe’ye dönüyor

ROMA KARARINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Roma, Oosterwolde’nin sahalara ne zaman dönebileceği konusunda net bir öngörüye sahip olamaması nedeniyle Fenerbahçe ile yapılan anlaşmadan vazgeçti.

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Roma

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