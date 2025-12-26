×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Oosterwolde'den olay Beşiktaş cevabı! '5.sıradalar'

Güncelleme Tarihi:

#Oosterwolde#Beşiktaş#Fenerbahçe
Oosterwoldeden olay Beşiktaş cevabı 5.sıradalar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 13:18

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından bir paylaşımda siyah beyazlılara cevap verdi.

Haberin Devamı

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 90+1. dakikada Cerny'nin attığı golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

YEDİĞİ ÇALIM GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'de Oosterwolde’nin Beşiktaş derbisinde Cerny'nin galibiyet golü öncesinde yediği çalım Beşiktaş taraftarları arasında gündem oldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe forvet transferinde Sambacı Haalandın peşindeFenerbahçe forvet transferinde 'Sambacı Haaland'ın peşinde!Haberi görüntüle

'BEŞİKTAŞ 5. SIRADA'

Fenerbahçeli futbolcu kendi için yapılan 'Kayıp aranıyor' afişinin altına "Beşiktaş 29 puanla 5. sırada" yorumunda bulundu.

Oosterwoldeden olay Beşiktaş cevabı 5.sıradalar

TAKIMIN EN HIRÇIN FUTBOLCUSU

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en 'hırçın' futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu. Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.

Haberin Devamı

Oosterwoldeden olay Beşiktaş cevabı 5.sıradalar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oosterwolde#Beşiktaş#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!