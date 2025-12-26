Oosterwolde'den olay Beşiktaş cevabı! '5.sıradalar'

Haberin Devamı

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 90+1. dakikada Cerny'nin attığı golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

YEDİĞİ ÇALIM GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'de Oosterwolde’nin Beşiktaş derbisinde Cerny'nin galibiyet golü öncesinde yediği çalım Beşiktaş taraftarları arasında gündem oldu.

'BEŞİKTAŞ 5. SIRADA'

Fenerbahçeli futbolcu kendi için yapılan 'Kayıp aranıyor' afişinin altına "Beşiktaş 29 puanla 5. sırada" yorumunda bulundu.

TAKIMIN EN HIRÇIN FUTBOLCUSU

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en 'hırçın' futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu. Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.

