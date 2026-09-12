Oosterwolde için Roma gelişmesi! Transfer sözleri gündem oldu

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Fenerbahçe'de forma giyen Jayden Oosterwolde'nin yaz transfer döneminde sağlık kontrolünden geçmesine rağmen gerçekleşmeyen Roma transferi yeniden gündeme geldi.

İtalyan ekibinin Hollandalı futbolcuyu takip etmeye devam ettiği öne sürülürken, Oosterwolde'nin Roma maçı sonrası yaptığı iddia edilen açıklama dikkat çekti.

ROMA'DAN YAKIN TAKİP





İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Jayden Oosterwolde'den henüz vazgeçmiş değil.

Sport Mediaset'in haberinde, sakatlığı nedeniyle yaz döneminde transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki futbolcunun Roma'nın radarında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico'nun, Hollandalı oyuncunun sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecini yakından takip ettiği aktarıldı. Teknik Direktör Gian Piero Gasperini'nin de savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle Oosterwolde'yi beğendiği ve oyuncunun durumuna göre İtalyan ekibinin ara transfer döneminde yeniden harekete geçebileceği ifade edildi.

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OOSTERWOLDE'DEN DİKKAT ÇEKEN ROMA SÖZLERİ

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Roma karşılaşmasını tribünden takip eden Jayden Oosterwolde, Sport Mediaset'in haberine göre karşılaşma sırasında Roma'ya olası transferi hakkında da konuştu.

Oosterwolde'nin, "Önümüzdeki aylarda Roma'ya dönmeyi umuyorum." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ





Jayden Oosterwolde, yaz transfer döneminde Roma'ya transfer olmak için İtalya'ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti. Ancak yapılan kontrollerin ardından transfer gerçekleşmemişti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Hollandalı futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor. Oosterwolde'nin aralık ayında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.