Onyekuru'nun yerine Ivan Angulo | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi

Onyekuru'nun ayrÄ±lmasÄ±yla kanat bÃ¶lgesine hÄ±zlÄ± bir isim arayan Galatasaray, geÃ§en sezon ilgilendiÄŸi Ivan Angulo'ya yeniden talip oldu.

Ocak 2020'de Kolombiya ekibi Envigado'dan 2.65 milyon Euro'ya Palmeiras'a transfer olan 21 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu, haziran ayÄ±nda Cruzeiro'ya kiralandÄ±. 31 AralÄ±k 2020'ye kadar Cruzeiro ile kontratÄ± bulunan Angulo idmanlara Ã§Ä±kÄ±yor fakat kulÃ¼pler arasÄ±nda Ã¶deme problemleri bulunuyor. Angulo bu sezon 17 maÃ§ta 2 gol, 3 asist yaptÄ±. (FotomaÃ§)

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