Onyekuru yeniden Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Henry Onyekuru yuvasına döndü. Monaco'nun hocası Niko Kovac'ın 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 'Takımda görmek isterim' açıklaması yapmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezon sonunda istemeyerek de olsa Galatasaray'dan erken ayrılmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcu ve Monoca ile yeniden anlaşma sağlandı.

BİR GÜN İÇİNDE GELECEK

Dün de sürpriz bir gelişme yaşandı ve Henry Onyekuru, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle sabah saatlerinde Nijerya'nın başkenti Lagos'tan İstanbul'a geldi, daha sonra da aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu. Ailesini, İstanbul'da bırakan yıldız futbolcunun beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti. Onyekuru'nun Monaco ile küçük detayları halletmek için Fransa'ya gittiği ve bir iki gün içinde onun da yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi.

SATIN ALMA BEDELİ 4 MİLYON EURO

Henry Onyekuru için Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek. Yarım sezonluğuna gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.

17 GOL, 8 ASİSTİ VAR

56 maçta Galatasaray formasını giyen başarılı futbolcu, 17 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Özellikle önceki sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu. (Fotomaç)

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