Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

Dün sabaha karşı İstanbul'a gelen ve yeniden Galatasaray forması giyecek olan Henry Onyekuru'nun transferinde çarpıcı gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı.



Geçen sezon Monaco istediği için dönmek zorunda kalan ve sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk yarışında yalnız bırakan Nijeryalı oyuncu yuvasına dönmek için her şeyi göze aldı.

MONACO'YA REST ÇEKTİ

Monaco kulübünün daha fazla teklif veren hem Başakşehir hem de Fenerbahçe ile anlaşarak, "Birisini seç" demesine rağmen Onyekuru, "Galatasaray" deyince işler değişti. Nijeryalı yıldız, "Ya Galatasaray'da oynarım ya da paramı alır rezerv takımla çalışırım" sözleri üzerine Monaco geri adım atmak zorunda kaldı.

Karantina süresinin sona ermesinin ardından takıma katılacak olan Henry Onyekuru, bu sezon Fransa Ligi'nde 4 maça çıktı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, Galatasaray'da 1.5 sezonda 41 lig maçına çıkıp, 15 kez fileleri havalandırdı.

NİJERYA FIRTINASI

Henry Onyekuru'nun transfer edilmesiyle birlikte Galatasaray'da Nijeryalı oyuncu sayısı 4'e çıktı. Oghenekaro Etebo, Jesse Sekidika, Valentin Ozornwafor'dan sonra Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdaki 4. Nijeryalı oyuncu oldu. Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Etebo'nun durumu ön libero transferine göre belirlenecek. Sekidika dışında Galatasaray kadrosunda yer alan Nijeryalı futbolcuların menajerlerinin aynı olması. Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'nun menajerliğini William D'Avila yapıyor. D'Avila ayrıca, Emre Kılınç ve Younes Belhanda'nın da menajerliği üstleniyor.

SOLDA KİM OYNAYACAK?

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın sol kanattaki Emre Kılınç, Babel, Arda, Kerem'den sonraki beşinci opsiyonu oldu. Bu 5 isimden hangisinin oynayacağı ve hangisinin gönderileceği merak konusu...

Gelen bilgilere göre Kerem, Onyekuru'nun da gelmesiyle forma bulamayacağı için kiralanacak. Emre Kılıç ya da Babel'den birisi ise iyi talip çıkması durumunda satılacak. Emre Kılınç'ın, İrfan Can takasında kullanılması da gündeme gelmişti. (Fotomaç)

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