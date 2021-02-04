Onyekuru 'Aslan' gibi geldi

G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim’in kendisini olan güvenini boşa çıkarmayan Henry Onyekuru ayağının tozu ile çıktığı 2 maçta sarı kırmızılılara tam 6 puan kazandırdı. Onyekuru’nun bu başlangıcında genç futbolcu kadar tecrübeli hocanın da büyük payı olduğu ortaya çıktı. Monaco’da son resmi maçına 13 Eylül 2020 tarihinde çıkan Nijeryalı futbolcuyu hemen sahaya sürmek için G.Saray’ın 1 ay boyunca Onyekuru ile temas halinde olduğu belirtildi. Onyekuru’nun, G.Saray’a gelir gelmez hemen forma giyebilecek düzeye ulaşmak adına yılmadan tek başına çalıştığı ifade edildi.

Gelmeden adım adım izlendi

Zor fikstür nedeniyle sürekli Onyekuru ile iletişim halinde olan sarı kırmızılılar oyuncunun son durumu ve çalışma programı ile alakalı bilgi aldı. Onyekuru kendini hazırlarken tam 1 ay boyunca her gün en az 2 saat bireysel çalışmaya imza attı. Bir gün dahi programını aksatmayan ve fiziksel açığını kapatmaya çalışan yıldız oyuncu bireysel performans antrenörü de tutarak tek başına çalıştı. Ve bu çalışmanın ödülü

nü de Onyekuru, İstanbul’a gelir gelmez aldı. 5 ay resmi maç oynamasa da açığını kapatan ve Terim’in istediği şekilde takıma katılan Onyekuru çıktığı 2 maçta 3 gol atarken bir de penaltı yaptırdı, takımına 4 gollük katkı sağladı.

Diğer transferler de hazır geldi

GalataSaray’ın bu uygulamayı sadece Henry Onyekuru değil transferi için temas halinde olduğu diğer isimler için de imza attığı ifade edildi. Sarı kırmızılı takımın diğer transferleri Mostafa Mohamed ile DeAndre Yedlin de fizik olarak diri, güçlü bir şekilde takıma katıldı. Galatasaray’ın iki yeni transferinin de Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisine ilk 11’de başlama ihtimalinin yüksek olduğu dile getirildi.

Galatasaray’ın bir diğer transferi Gedson Fernandes’in ise karantina süreci devam ediyor. Testleri negatif çıksa da İngiltere’den geldiği için toplamda 1 haftalık bir karantina süreci geçirmesi gereken Fernandes’in ve bu prosedürler gereğince de cumartesi günü Kadıköy’deki derbide oynayamayacağı öğrenildi.

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