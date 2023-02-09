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Onvo Hatayspor'un futbolcusu Verda Demetgül hayatını kaybetti.

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#Deprem#Verda Demetgül#Hatayspor
Onvo Hataysporun futbolcusu Verda Demetgül hayatını kaybetti.
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 23:40

Türkiye Futbol Federasyonu, Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün vefat ettiğini açıkladı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül hayatını kaybetti.

TFF'den yapılan açıklamada "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Verda Demetgül'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Onvo Hataysporun futbolcusu Verda Demetgül hayatını kaybetti.

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#Deprem#Verda Demetgül#Hatayspor

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