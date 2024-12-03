Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarından Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Emir Eray Eyisoy, Selahattin Altay ve Levent Gümüşdere üstlenecek. Peki, Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor maçı canlı izle bilgisi...

ANTALYASPOR - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor maçı 3 Aralık Salı günü saat 15.30'da Corendon Airlines Park Antalya'da oynanacak. Müsabakanın resmi yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

3 ARALIK 2024 SALI ZTK MAÇ PROGRAMI

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor- Stad: Iğdır Şehir (Hakem Feridun Daldaş)

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13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor- Stad: Bandırma 17 Eylül (Hakem İlker Yasin Avcı)

15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor- Stad: Corendon Airlines Park Antalya (Hakem Yiğit Arslan)

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor - Stad: Yeni Adana (Hakem Erkan Özdamar)

20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor- Stad: Samsun Yeni 19 Mayıs (Hakem Gürcan Hasova)