×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Türkiye Kupası 4. Tur#Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor
Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 14:24

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları başladı. Günün karşılaşmaları arasında Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı da yer alıyor. Müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Peki, Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarından Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Emir Eray Eyisoy, Selahattin Altay ve Levent Gümüşdere üstlenecek. Peki, Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor maçı canlı izle bilgisi...

ANTALYASPOR - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor maçı 3 Aralık Salı günü saat 15.30'da Corendon Airlines Park Antalya'da oynanacak. Müsabakanın resmi yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

3 ARALIK 2024 SALI ZTK MAÇ PROGRAMI

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor- Stad: Iğdır Şehir (Hakem Feridun Daldaş)

Haberin Devamı

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor- Stad: Bandırma 17 Eylül (Hakem İlker Yasin Avcı)

15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor- Stad: Corendon Airlines Park Antalya (Hakem Yiğit Arslan)

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor - Stad: Yeni Adana (Hakem Erkan Özdamar)

20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor- Stad: Samsun Yeni 19 Mayıs (Hakem Gürcan Hasova)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Kupası#Türkiye Kupası 4. Tur#Antalyaspor Küçükçekmece Sinopspor

BAKMADAN GEÇME!