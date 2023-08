Onuralp Bitim: "Oyun tarzım NBA'e uygun olduğu için Euroleague'e gitmedim"

Haberin Devamı

NBA’e giden süreci anlatan milli basketbolcu Onuralp Bitim, hayatında kurduğu ilk hayale kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, “NBA’deki Onuralp’in nasıl olacağını, hep beraber göreceğiz. Çünkü benim, çok küçüklüğümden beri hedefim, çok küçüklüğümden beri hayalim. Belki de hayatımda kurduğum ilk hayaldi bu benim için. Ve bunu şu anda başarabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor ama hedeflerimin kesinlikle daha başlarındayım. Çünkü nasıl kariyerimde beni buraya getirecek adımlarda hedeflerim olduysa, şimdi bundan sonrası için de bir çok hedefim var. NBA’deki Onuralp öncelikle, oraya en iyi şekilde uyum sağlayıp, orada en iyi şekilde takımına katkı verecek bir Onuralp olarak başlamasını istiyorum. Çalışmalarım da bu yönde olacak. Çünkü orada, çok kaliteli bir takımda çok kaliteli oyuncularla oynayacağım. Ve ben de elimden geldiğince oradaki takıma ve o takımdaki oyunculara nasıl yardım edebilirim, nasıl kendimi gösterebilirim, nasıl başarılı olabilirim bunun yollarını arayacağım” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘ÇOK HIRSLI, ÇOK İSTEKLİ BİR ONURALP GÖRECEKLER’

Türk basketbol izleyicisi tarafından hırslı oyunuyla tanınan Onuralp, bunun basketbol sevgisi ve tutkusundan kaynaklandığını söyledi. NBA’de de bu oyununu sürdüreceğini kaydeden Onuralp, “Ben hepsini yansıtmayı düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir şeyi geride bırakmayı düşünmüyorum. Bu aslında benim göstermeyi seçtiğim bir şey olmasına rağmen, birazcık da benim dışımda oluyor. Çünkü, basketbola karşı çok büyük bir sevgim, çok büyük bir tutkum var. Ve bu oyunun içerisinde kazanma hırsıyla birleşince, bir sürü duygu açığa çıkartıyor. Bu aslında beni oluşturan şeylerden bir tanesi bu hırs ve bu istek. O yüzden de NBA’de, milli takımda ve kariyerim devam ettikçe, her basketbol oynayışımda elimden gelenin en iyisini yapmak için açıkçası, tüm hırsımla, tüm tutkumla savaşacağım. O yüzden orada da bence çok hırslı, çok istekli bir Onuralp olacağım. Ve bunu da insanlar görecek” dedi.

Haberin Devamı

Son 2 yıldır Bursaspor forması altında sürdürdüğü kariyerinin, hedefine ulaşmasında önemli rol taşıdığını söyleyen Bitim, “Bugüne kadar birçok önemli takım forması giydim. Zaten altyapı sürecim Efes’le başladı. İlk A takıma orada çıktım, ama son 2 yılda Bursaspor’la aldığım rol ve öğrendiğim şeyler bana çok fazla şey kattı. Bulunduğumuz hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye liginde en önemli maçlarda, en önemli rollerde forma giyme şansı yakaladım. Bu beni bir oyuncu olarak çok fazla geliştirdi. Hem oyunum açısından hem de mental olarak beni çok olgunlaştırdı. Zaten bana bu kadar yardım ettiği için, her geçen gün, her geçen maç, bir tık daha fazlasını üstüne koymama yardım ettiği için, bence şu anda burada bulunduğum yerlere, hedeflere böyle ulaşabildim” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘OYUN TARZIM NBA’E UYGUN OLDUĞU İÇİN EUROLEAGUE’E GİTMEDİM’

Onuralp, Euroleaugue'i teğet geçti ve NBA'ye gitti. Bursa'dan Chicago'ya uzanan yolculuğunda Euroleague’de oynamadan direkt NBA’yi seçmesinin nedenlerini de şu sözlerle anlattı genç yıldız: “Sonuçta Avrupa’da da NBA’de de farklı teklifler vardı. Menajerimle, ailemle ve kendi içimde, hepimiz düşüncelerimizi, isteklerimizi paylaştık. Ve bu yönde karar vermek istedik. Her türlü teklifi, her türlü olasılığı düşündük. Ama şöyle söyleyebilirim, en çok istediğim karar oldu diyebilirim. Bunda etkili olan şey, ben açıkçası zaten daha önce de Euroleague teklifleri vardı. Özellikle geçen yaz. Euroleague’de oynayıp gitmeyi düşünseydim, bunu geçen sene yapardım. Ama yine dediğim gibi, verdiğimiz kararlar neticesinde ailemle ve menajerimle, beni oyun olarak daha fazla olgunlaşabileceğim, daha fazla kendimi gösterebileceğim ve daha fazla kendimi geliştirebileceğim bir ortamda olmam gerekiyordu. Hedefim her zaman NBA’ydi. Zaten geçen sene Euroleague’i seçmeyip burada birazcık daha kendimi geliştirip, kendimi göstermek istememin nedeni de NBA’ydi. Benim Bursa’da ikinci sene kalmamın tek nedeni NBA’e gidebilmekti. Euroleague takımlarına gitmeme sebebim buydu. Çünkü ben hem NBA’i hedefliyordum hem de oyun tarzımın NBA’de, Avrupa’dan daha uygun olduğunu düşünüyordum. Zaten bence insanların da düşüncesi bu yönde. O yüzden Euroleague’e gitmedim. Çünkü istediğim yer ve bence daha iyi olacağım yer, Amerika’ydı.”

Haberin Devamı

‘TOPU ELİME ALDIĞIMDAN BERİ, HEDEFE YAKLAŞMAYA ÇALIŞTIM’

Adım adım bu imzaya hazırlandığını söyleyen milli basketbolcu, “Bu 1-2 senelik olay değil. Basketbol topunu ilk elime aldığımdan beri, bu hedefe doğru her gün biraz daha yaklaşmaya çalıştım. Bursaspor taraftarlarından ve sonuçta bütün Türkiye’den, tüm halkımızdan çok güzel mesajlar aldım, çok güzel tebrikler aldım. İnsanlar tarafından, taraftarlar tarafından bu kadar seviliyor olmak bana kesinlikle çok büyük bir güç veriyor. Bursa’da geçirdiğim 2 yıl için, koça, başkana, genel menajere, takım arkadaşlarıma ve tüm taraftarlara, tüm şehre açıkçası çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beni destekleyen, beni seven de Türkiye’nin dört bir yanından insanların da bana verdiği güç ve destek sayesinde de buraya geldiğimi biliyorum. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Orada oynayacak olmak aynı zamanda ülkemi orada temsil edecek olmak. Benim de ülkemi en üst seviyede, en iyi şekilde temsil etmek her zaman hayalimdi. O yüzden bu benim kariyerim olsa da birçok insanı da gururlandırmak istiyorum orada”ifadelerini kullandı.