×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Onuralp Bitim, NBA ekibi Chicago Bulls'a transfer oldu

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Onuralp Bitim#Chicago Bulls
Onuralp Bitim, NBA ekibi Chicago Bullsa transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 23:08

Chicago Bulls, milli basketbolcumuz Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı.

Chicago Bulls’tan yapılan resmi açıklamada, son olarak Bursaspor Basketbol forması giyen Onuralp Bitim ile iki yönlü bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. İki yönlü sözleşmeye imza atan Onuralp, hem NBA’de hem de G-League’de oynayabilecek.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 30 maçta görev alan 24 yaşındaki kısa forvet, 18.4 sayı, 4.8 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı. 

ESPN'in haberine göre; Onuralp, Chicago Bulls'tan yıllık 560 bin dolar kazanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Onuralp Bitim#Chicago Bulls

BAKMADAN GEÇME!