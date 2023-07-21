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Onuralp Bitim, Chicago Bulls ile anlaştı

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#Transfer#Onuralp Bitim#Basketbol
Onuralp Bitim, Chicago Bulls ile anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 19:21

Geçtiğimiz hafta Bursaspor Basketbol’a veda eden milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA ekibi Chicago Bulls ile anlaştı.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde son iki sezonu Bursaspor Basketbol formasıyla geçiren Onuralp Bitim, NBA’den kontratı kaptı.

Bursaspor Basketbol ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Onuralp Bitim, kariyerine NBA'de devam edecek.

ESPN'in haberine göre; milli basketbolcu, NBA takımlarından Chicago Bulls ile anlaştı.

Onuralp Bitim, Chicago Bulls’an 559.782 dolar kazanacak ve imzaladığı sözleşme gereğince normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.

Onuralp Bitim geçen sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla EuroCup’ta sezonun en iyi ikinci beşine seçilmişti.

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#Transfer#Onuralp Bitim#Basketbol