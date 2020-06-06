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Futbol
Haber Giriş: 06.06.2020 - 22:37,Son Güncelleme:

Onur Recep Kıvrak'tan 2010-2011 sezonu paylaşımı!

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Onur Recep Kıvrak'tan 2010-2011 sezonu paylaşımı!
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Trabzonspor ile sözleşmesini feshedip futbolu bırakma kararı alan Onur Recep Kıvrak'ın paylaşımı dikkat çekti.

Trabzonspor'da 12 sezon forma giydikten sonra karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesi feshedilen Onur Kıvrak'ın yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Bordo-mavili ekipte uzun yıllar kaptanlık yapan Onur Kıvrak, 2010-2011 sezonuyla ilgili paylaşım yaptı.

Bu paylaşımın ardından Trabzonspor taraftarları çok sayıda yorumda bulundu.

Onur Recep Kıvraktan 2010-2011 sezonu paylaşımı

 

Onur Recep Kıvraktan 2010-2011 sezonu paylaşımı

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