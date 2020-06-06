Onur Recep Kıvrak'tan 2010-2011 sezonu paylaşımı!
Trabzonspor ile sözleşmesini feshedip futbolu bırakma kararı alan Onur Recep Kıvrak'ın paylaşımı dikkat çekti.
Trabzonspor'da 12 sezon forma giydikten sonra karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesi feshedilen Onur Kıvrak'ın yaptığı son paylaşım dikkat çekti.
Bordo-mavili ekipte uzun yıllar kaptanlık yapan Onur Kıvrak, 2010-2011 sezonuyla ilgili paylaşım yaptı.
Bu paylaşımın ardından Trabzonspor taraftarları çok sayıda yorumda bulundu.
Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle