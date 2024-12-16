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Onur Özütoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Onur Özütoprak'ın biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler

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Onur Özütoprak kimdir, nereli, kaç yaşında Hakem Onur Özütoprakın biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:24

Onur Özütoprak kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Futbol hakemi olarak tanınan Onur Özütoprak, aynı zamanda pilates eğitmenidir. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2015 yılında başlamış olan Özütoprak, birçok önemli maçta görev almıştır. Peki, Onur Özütoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Onur Özütoprak, futbolculuk geçmişi bulunan hakemler arasında yer almaktadır. 2015 yılından itibaren Süper Lig'de hakemlik yapmaya başlayan Özütoprak, kısa sürede futbol dünyasında tanınan isim olmuştur. Bunun dışında pilates eğitmeni olarak da bilinen Onur Özütoprak'ın yaşamı, sporla iç içe geçmiştir. Peki, Onur Özütoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ONUR ÖZÜTOPRAK KİMDİR?

Onur Özütoprak, İstanbul bölgesi hakemi olarak görev yapan bir isimdir. Aslen Balıkesirli olan Özütoprak, futbolcu olan babası Necdet Karabaş’ın etkisiyle spora yakın bir çevrede büyümüştür. Ancak, futbolculuktan hakemliğe geçiş yaparak, spora olan ilgisini farklı bir alanda sürdürmüştür. Onur Özütoprak, 2018 yılında eşiyle olan soyadını değiştirerek, eşinin soyadı olan "Özütoprak"ı kullanmaya başlamıştır​

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ONUR ÖZÜTOPRAK KARİYERİ

Onur Özütoprak, 2015 yılında Süper Lig hakemliği yapmaya başlamıştır. Özellikle VAR hakemi olarak görev aldığı maçlarla adından söz ettiren Özütoprak, Türk futbolunda önemli bir yere sahiptir. Galatasaray-Beşiktaş gibi büyük maçlarda VAR hakemi olarak görev yapmış ve bu süreçte çeşitli tecrübeler edinmiştir​.

Hakemlik kariyerinin yanı sıra pilates eğitmenliği de yapmaktadır ve sporun farklı alanlarında yetkinlik göstermektedir​.

Onur Özütoprak, kariyerindeki en dikkat çeken maçlardan birini 2024 yılında yönettiği önemli bir Süper Lig derbisinde VAR hakemi olarak gerçekleştirmiştir​.

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