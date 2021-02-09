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GeriFutbol Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a 'helallik' göndermesi
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a 'helallik' göndermesi

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Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a 'helallik' göndermesi
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Süper Lig'de Göztepe, Gaziantep FK'ya 2-0 kaybederken Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, karşılaşma sonunda çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Ünal Karaman'la anlaşan Göztepe, Gaziantep FK karşısında kalesine iki gol görürken İzmir'e eli boş döndü.

Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan Onur Kıvrak da maç esnasında çarpıcı bir paylaşım yaptı. O dönem kadro dışı kaldıktan sonra ani bir kararla futbolu bırakan Kıvrak, eski hocasına ağır bir göndermede bulundu.

Kıvrak, Instagram hikayesinde maçtan bir görüntü kullanarak, 'Başarılı olmak için helallik şart' mesajını yazdı.

Onur Kıvraktan Ünal Karamana helallik göndermesi

Göztepe, Ünal Karaman ile ligde henüz galibiyet elde edemedi.

 

Trabzonspor günleriyle Ünal Karaman;

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