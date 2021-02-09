Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a 'helallik' göndermesi

Süper Lig'de İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Ünal Karaman'la anlaşan Göztepe, Gaziantep FK karşısında kalesine iki gol görürken İzmir'e eli boş döndü.

Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan Onur Kıvrak da maç esnasında çarpıcı bir paylaşım yaptı. O dönem kadro dışı kaldıktan sonra ani bir kararla futbolu bırakan Kıvrak, eski hocasına ağır bir göndermede bulundu.

Kıvrak, Instagram hikayesinde maçtan bir görüntü kullanarak, 'Başarılı olmak için helallik şart' mesajını yazdı.

Göztepe, Ünal Karaman ile ligde henüz galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor günleriyle Ünal Karaman;