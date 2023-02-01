Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Onur Kıvrak'tan Karşıyaka'ya ziyaret! "O yılları unutmam mümkün değil..."

Güncelleme Tarihi:

#Onur Kıvrak#Karşıyaka#Selçuk Yaşar Spor Tesisleri
Onur Kıvraktan Karşıyakaya ziyaret O yılları unutmam mümkün değil...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 17:14

Karşıyaka’nın altyapısından yetişen Onur Kıvrak, bugün öğle saatlerinde yeşil-kırmızılıların Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı’nın ve Trabzonspor’un yıllarca formasını giyen, Karşıyaka altyapısından yetişmiş olan eski kaleci Onur Recep Kıvrak, Karşıyaka Spor Kulübü’nün Çiğli’de bulunan Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Karşıyaka’nın Altyapı Başkanı Murat Polat ve Sportif Direktör Atilla Güneş’le bir araya gelen Kıvrak’ın, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduğu öğrenildi.

Görüşmelerden sonra kısa bir açıklama da yapan Onur Kıvrak, “Karşıyaka’nın yeri bende çok ayrı. Burada yaşadığım yılları unutmam mümkün değil. O günleri özlüyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Onur Kıvrak#Karşıyaka#Selçuk Yaşar Spor Tesisleri

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter