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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Onur Kıvrak ortaya çıktı

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Onur Kıvrak ortaya çıktı

Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra hiç bir kulüple anlaşmayan milli kaleci Recep Onur Kıvrak ortaya çıktı.

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  • Onur Kıvrak sosyal medyaya giriş yaptı
  • Onur Kıvrak sosyal medyaya giriş yaptı
  • Onur Kıvrak sosyal medyaya giriş yaptı
  • Onur Kıvrak sosyal medyaya giriş yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

12 sezon formasını giydiği Trabzonspor'dan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla yoluyla feshedilmesiyle yollarını ayıran 32 yaşındaki Onur Kıvrak, yaptığı açıklama ile bordo mavili formadan başka bir formayı giymeyeceğini belirterek, futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra memleketi İzmir'e dönen Kıvrak hakkında bir çok transfer haberi çıksa da başarılı kaleci futbola geri dönmedi.

Hayranlarının hakkında uzun zamandır haber alamadığı Onur Kıvrak sosyal medyaya hesabı açarak sessizliğini bozdu.

Onur Kıvrak yeni açtığı Instagram hesabından Trabzonspor'da forma giydiği dönemden fotoğrafların yanı sıra eşi ve çocuğuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Onur Instagram'daki hikayesinde ise evinde yer alan Trabzonspor'da kazandığı ödüllerin ve eşyaların yer aldığı köşenin görüntüsünü paylaştı.

Onur Kıvrak ortaya çıktı

Onur Kıvrak'ın ayrılmasının ardından Trabzonspor'da kale Uğurcan Çakır'a emanet edildi

Onur Kıvrak ortaya çıktı


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