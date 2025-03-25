Onuachu'ya Süper Lig devinden talip! Başkan devrede

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını şimdiden sürdüren Süper Lig devi, forvet transferi için Paul Onuachu’yu tekrardan listesine aldı.

SEZON PERFORMANSI

Nijeryalı forvet Paul Onuachu, bu sezon Southampton formasını 22 kez giyerken 3 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.

DİKKAT ÇEKİCİ SÜPER LİG PERFORMANSI

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, Türkiye'deki ilk sezonunda sergilediği performansla takdir kazandı. Nijeryalı yıldız; geçen yıl Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başardı.

BEŞİKTAŞ LİSTEYE ALDI

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Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, forvet transferi için Paul Onuachu’yu tekrardan listesine aldı. Kartal, bir kez daha eski Trabzonsporlu Paul Onuachu ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlı ekip, bu transfer için somut adımlar atmaya başladı. Bu sezon Southampton’da istediği kadar süre bulamayan 30 yaşındaki forvetin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

BAŞKAN DEVREDE

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da bu transfer için bizzat görüşmelere katılacağı ifade edildi. Kartal’ın, 2,01’lik golcüye ek olarak Leverkusen’den Patrik Schick’i de takip ettiği bildirildi.