Onuachu transferinde Trabzonspor'a rakip çıktı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

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Trabzonspor'un peşinde olduğu ancak Southampton’ın yüksek rakam istemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Paul Onuachu’ya Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin de talip olduğu öne sürüldü.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Dev fiziğiyle özellikle ikili mücadelelerde rakiplerine büyük bir üstünlük kuran Onuachu’nun adı Southampton ile aynı şirkete ait olmasından ötürü Göztepe de ile anılıyor. İngiliz basınına göre Southampton 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Southampton’da kadroda düşünülmeyen 2,01 boyundaki Onuachu Süper Lig'de sezonu 21 karşılaşmada 15 golle tamamlamıştı.

TRABZONSPOR İSE İKİ GALATASARAYLI PEŞİNDE

Bordo-mavililer ise Halil Dervişoğlu'nu bonservisiyle Yusuf Demir'i ise kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takımda forma şansları az olduğu için geçen sezon kiralık giden isimlerin bu sezon da forma bulma şanslarının zor olduğu belirtildi.

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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ise iki oyuncuyu da değerlendirmekte kararlı olduğu ifade edildi. Bordo mavili yönetim, iki genç ismi de parlatıp hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un bu işten faydalanacağı bir formül düşünüyor.

Halil Dervişoğlu'nun 2027, Yusuf Demir'in ise 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.