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Onuachu, Trabzonspor için geliyor! İşte geliş saati...

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#Trabzonspor#Paul Onuachu#TRANSFER
Onuachu, Trabzonspor için geliyor İşte geliş saati...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 20:01

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Paul Onuachu, imza için Türkiye'ye geliyor.

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Yeni sezon transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, prensipte anlaştığı Paul onuachu'nun geliş saati hakkında bir açıklama yaptı.

İŞTE GELİŞ SAATİ...

Bordo - mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Paul Onuachu'nun imza için Trabzon'a gelmekte olduğu duyuruldu. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Paul Onuachu’yu taşıyan özel uçağın Amsterdam’dan TSİ 19.30’da kalkış yapması beklenmektedir. Uçağın Trabzon’a varışı 22.30 - 23.00 olarak planlanmaktadır."

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ONUACHU'DAN TARAFTARA MESAJ

Kendisini Türkiye'ye taşıyan uçaktan açıklama yapan Paul Onuachu, bordo - mavili taraftara şu mesajı verdi;

"Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!"

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#Trabzonspor#Paul Onuachu#TRANSFER

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