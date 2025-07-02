Onuachu, Trabzonspor için geliyor! İşte geliş saati...

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Yeni sezon transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, prensipte anlaştığı Paul onuachu'nun geliş saati hakkında bir açıklama yaptı.
İŞTE GELİŞ SAATİ...
Bordo - mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Paul Onuachu'nun imza için Trabzon'a gelmekte olduğu duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Paul Onuachu’yu taşıyan özel uçağın Amsterdam’dan TSİ 19.30’da kalkış yapması beklenmektedir. Uçağın Trabzon’a varışı 22.30 - 23.00 olarak planlanmaktadır."
ONUACHU'DAN TARAFTARA MESAJ
Kendisini Türkiye'ye taşıyan uçaktan açıklama yapan Paul Onuachu, bordo - mavili taraftara şu mesajı verdi;
"Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!"
Paul Onuachu: "Bize her yer Trabzon!"pic.twitter.com/RB54BgIY7A— Spor Arena (@sporarena) July 2, 2025