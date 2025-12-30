Onuachu & Osimhen sahne aldı, Nijerya 3'te 3 yaptı!

Haberin Devamı

Fes Stadı'nda oynanan maçta Nijerya, 28. dakikada Trabzonsporlu Paul Onuachu, 62 ve 67. dakikalarda Raphael Onyedika'nın golleriyle Uganda'yı 3-1 mağlup etti. Uganda'nın tek golünü 75. dakikada Rogers Mato kaydetti.

Grupta 3'te 3 yapan Nijerya'da Galatasaraylı Victor Osimhen 87, Trabzonsporlu Paul Onuachu ise 77 dakika sahada kaldı.

Uganda, Nijerya karşısında üç kalecisini de kullandı. Sakatlanan Denis Onyango'nun yerine ikinci yarının başında oyuna giren Jamal Salim, 56. dakikada kırmızı kart gördü. Üçüncü kaleci Alionzi Nafian Legason, oyuna girer girmez 10 dakika içinde kalesinde 2 gol gördü.

Tunus ve Tanzanya'ya beraberlik yetti

Gruptaki diğer mücadelede 1-1 berabere kalan Tunus ve Tanzanya, son 16 turuna kalmayı başardı.

Karşılaşmada Tunus'un golünü 43. dakikada penaltıdan Ismael Gharbi, Tanzanya'nın golünü de 48. dakikada Faisal Salum attı.

Tunus grubu 4 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıkmaya hak kazanırken, 2 puana sahip Tanzanya ise en iyi üçüncü ülkeler kontenjanında Angola'dan 1 fazla gol atarak tur atlamayı başardı.

Tanzanya, turnuvanın 2019'da 24 takıma çıkarılmasından bu yana 2 puanla son 16 turuna çıkan ilk takım oldu.

Son 16 turunda belli olan ilk eşleşmelere göre Tunus, 3 Ocak Cumartesi günü A Grubu ikincisi Mali ile karşılaşacak. İlk kez eleme aşamasına yükselen Tanzanya ise pazar günü ev sahibi Fas ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda Nijerya, 9 puanla grubu lider tamamlarken, Tunus 4 puanla ikinci, Tanzanya 2 puanla üçüncü, Uganda 1 puanla sonuncu oldu.