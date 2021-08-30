Önler iyi arkalar ı-ıh!

Kanat ATKAYA Galatasaray 25 yaş ortalamasına sahip bir ilk 11 sürdü sahaya. Bu umut vaat eden, dinamik, enerjik, istekli oyuncu grubunu sahada görmenin mutluluk verici olduğunu belirteyim öncelikle...

Avantajlarının yanı sıra dezavantajlarıyla da birlikte geliyor bu tarz gençleştirme operasyonları.

Henüz birbirini, oyun düzenini hatta formayı bile yeni tanıyan oyuncuların her açıdan kaynaşması, takıma dönüşmesi için zaman gerekiyor.

Avrupa’dan istediğini alarak lige dönen Galatasaray, Kasımpaşa karşısında rölantide hızını ve baskısını zamanla artırdı.

RANDERS MAÇI GİBİYDİ

İlk yarım saat içinde Cicaldau’yla bir, Diagne’yle iki pozisyonu akıl almaz şekilde harcaması akıllara Randers maçının son bölümünü getirdi haliyle. Orta saha çok çabuk geçildiği; direncin düşük olduğu maçta skor Morutan üzerinden gelişen iki atakla 0-2’ye geldi.

Romanyalı futbolcu gelir gelmez sahaya çıktığı maçta Cicaldau’ya asist yaptı, Kerem’in attığı golde de ortalığı karıştıran şutu çekti.

İşler yolunda gibi bir hisse kapılmak üzereyken... İlk yarı biterken...

İstatistiklerde Galatasaray’la “kafa kafaya” bir performans sergileyen Kasımpaşa skordan da pay almayı başardı, skoru 1-2’ye getirerek moral topladı. Bu moralin nelere kadir olduğunu maçın kalan kısmında net şekilde gördük. Cicaldau’nun yerine Taylan’ı, Diagne’nin yerine Mustafa’yı oyuna süren Galatasaray ilk yarıdaki ritmine asla ulaşamadı, hatta bunun için çabalamadı bile.

Basitin de basiti top kayıpları yapan, oyuna ortak olabileceğini anlayan rakibi baskı için neredeyse cesaretlendiren bu durgunluğun cezasız kalması düşünülemezdi.

TİTREK SAVUNMA

Hele böyle titrek bir savunmanız varsa, hele böyle “Muslera’dan başlayarak kısa pasla çıkalım” derken başına gelen onca felaketten ders çıkar tamamışsanız elbette ceza kesilir.

Nitekim Kasımpaşa bir zorladı, iki ittirdi, hatayı yakaladı ve 0-2’den 2-2’ye getirdi maçı...

Kalan sürede Galatasaray da Kasımpaşa da ibreyi kendi lehine çevirebilecek fırsatları yakaladıysa da bu heyecan seviyesi hata yoğunluğuna bağlı maç beraberlikle sona erdi.

Galatasaray’ın taşlar yerine oturana kadar bu tarz sıkıntılar yaşanacaktır, sabır göstermek gerekiyor biraz; orası ayrı...

Ama kalesini savunmak durumunda kalan Galatasaray’ı izlemek benim diyen gerilim filmini izlemekten daha zor. Beraberliğe şükredecek noktada tamamlandı desek abartı olmaz...

Eski reklam sloganıyla söylersek “Önler iyi ama arkalar ı-ıh!”

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