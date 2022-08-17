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Onlar oynadı, Fenerbahçe kazandı! Yıldız isimler Kasımpaşa karşısında şov yaptı

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Onlar oynadı, Fenerbahçe kazandı Yıldız isimler Kasımpaşa karşısında şov yaptı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

Valencia 2 gol, 1 asistle skora en çok katkı yapan isim oldu. Açılış golünü atan King, Türkiye’deki en iyi maçını oynadı. Zajc orta sahaya dinamizm katarken, Emre Mor neredeyse her hücumda sahnedeydi. Arda da 2 şık gol attı.

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Fenerbahçe, 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında takım halinde başarılı bir oyun sergilerken, Enner Valencia, Miha Zajc, Joshua King, Emre Mor ve Arda Güler’in sıradışı performansları farklı galibiyette büyük etken oldu. Görev aldığı 69 dakikalık sürede mükemmel oynayan Enner Valencia, 2 gol, 1 asist üretirken, rakibin 16. dakikada 10 kişi kalmasına neden olan pozisyonun da kahramanı oldu. Kasımpaşa’nın stoperi Emre Yeşilyurt, Ekvadorlu futbolcuyu durdurmak isterken kırmızı kart gördü. Valencia maç boyunda 3’ü isabetli 5 şut attı.

MİHA ZAJC ADETA 2 KİŞİLİK MÜCADELE ETTi 

Bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıkan ve değişmeli olarak 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapan Miha Zajc, adeta 2 kişilik oyun oynadı.

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JOSHUA KiNG HARiKAYDI

Teknik direktör Jorge Jesus’un her maçta gözü kapalı forma verdiği Joshua King de Türkiye’ye geldikten sonra en iyi karşılaşmasını oynadı.78 dakikada sahada kalan King, ilk golü atarak kilidi açan isim olurken, dördüncü golün asistini yaptı. Bir şutu da direkten dönen King, yüzde 92 pas başarısıyla oynadı. Sahanın en istekli isimleri arasında yer alan Emre Mor, 2’si isabetli 4 şut atarken, 45+3. dakikada skoru 3-0’a getiren golü attı. 59. dakikada oyuna giren Arda Güler de attığı 2 golle gecenin yıldızları arasına girdi.

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

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