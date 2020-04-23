Onlar başardı, sıra sizde çocuklar!

Hidayet Türkoğlu, Ergin Ataman,Taha Akgül, Ramil Guliyev, Cüneyt Çakır, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Çağla Büyükakçay ve Şahika Ercümen, çocukken kurdukları hayalleri anlatıp, o yıllara ait fotoğraflarını paylaştılar.

HİDAYET TÜRKOĞLU (TBF BAŞKANI) : "ÇOCUKLARIMIZ HER ALANDA GELECEĞE İYİ HAZIRLANMALI"

269 kez A Milli Takım forması giydi. Uzun yıllar oynadığı NBA’de Çaylaklar All-Star kadrosuna seçildi.

1- Allah’a şükür hayallerimin büyük bir kısmını başardığımı söyleyebilirim. Önce ülkemde, sonra da NBA’de uzun ve başarılı bir kariyerim oldu. Milli takımlarımızın formasını da birçok kez giydim ve büyük sevinçler yaşadım. Profesyonel sporculuk kariyerimden sonra da sevdiğim, hayatımı adadığım sporun yöneticilik koltuğuna oturdum.

MUTLU VE HUZURLUYUM

Artık basketbolumuza, Federasyon Başkanı olarak katkı sağlamaya çalışıyorum. Özel hayatımda da şükürler olsun ki çok güzel şeyler yaşadım. Sevdiğim insanla yuva kurduk ve çocuk sahibi olduk. Eşim ve çocuklarımla beraber mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürüyorum.

BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA

2- 23 Nisan bizler için gurur ve coşku günü. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz’in kurulması ulusumuz için en kritik dönüm noktalarından biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ülkemiz tarihinin bu kıymetli gününü dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle ülkemizin yarınlarına ışık tutacak ve barış içinde bir dünyanın kurulmasında da önemli görevler üstleneceklerdir. Çocuklarımızdan beklentimiz, her alanda kendilerini geleceğe iyi hazırlamaları ve ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmalarıdır.

Hidayet Türkoğlu, 12 yaşında Çavuşoğlu Koleji’nin basketbol takımında oynarken çekilen bu fotoğrafı bizimle paylaştı.

TAHA AKGÜL (MİLLİ GÜREŞÇİ): "FUTBOL OYNAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"

Güreşte 7 kez Avrupa, 2 kez dünya şampiyonu oldu, 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.

1- Ben güreşe 12 yaşında başladım. Çocukluk hayallerimde tabii ki çok büyük şampiyonluklar vardı. Bunların hepsine ulaşmak nasip oldu. Ama içimde bir ukde ise futbol oldu. Çok severdim oynamasını ve hayaller kurardım.

ATATÜRK’ÜN ARMAĞANI

2- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı millet olarak en önemli günlerimizden ve bayramlarımızdan biri. Bu yıl 23 Nisan, ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bugünlere denk geldi. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayram biraz buruk geçecek olsa da tüm çocuklarımız evlerinde aileleriyle neşe içinde bu bayramı kutlayacaklardır. Bu 23 Nisan’da sabırla evlerinde kalmaları herkes için önemli. İnşallah bu süreç geçtiğinde daha nice güzel 23 Nisan’lar onların olacak.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi güreşçilerinden taha akgül, 10 yaşında çekilen bu fotoğrafını gönderip, “Futbol oynamak içimde ukde kaldı” dedi.

CÜNEYT ÇAKIR (FIFA KOKARTLI HAKEM): "DÜNYA SİZİN HAYALLERİNİZ KADAR BÜYÜK"

“Çocuklarımıza bir tavsiyem olacak; lütfen hayal kurun. Dünya sizin hayalleriniz kadar büyük. Çok çalışırsanız bu hayallere ulaşacağınıza inanın.”

2015’te Barcelona ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek, bu başarıya erişen ilk Türk hakem oldu. Halen dünyanın en iyi hakemleri arasında gösteriliyor.

1- Çocukken hayalim futbolcu olmaktı. 7 sene kadar oynayarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Yaşım ilerledikçe hayalim babam Serdar Çakır gibi bir hakem olabilmek oldu. Onu büyük bir keyifle izliyor, maçlarını gözlemci gibi yorumluyordum. Hakemliğe başlarken de hayalim bir gün Dünya Kupası’nda hakemlik yapmak ve dünyanın en önemli stadyumlarında düdük çalabilmekti. Çok şükür Allah hepsini nasip etti. Sabırla ve adım adım yürümeye çalıştım, çok çalıştım.

2- Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bugün çıkamadıkları o sokaklar, onların cıvıltılarıyla hayat buluyor. En kısa zamanda okullarına, sınıflarına kavuşacaklar inşallah. Çok güzel günleri olacak. Bu memleket onların başarılarıyla güzel yarınlara ulaşacak. Ben çocuklarımızdan, ülkemizin gençlerinden çok ümitliyim.

BU, HEPİMİZİN BAYRAMI

Tüm Türkiye’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu, hepimizin bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz’in kuruluşunun 100’üncü yılı. Nice 100 yıllara Türkiyem. Çocuklarımıza bir tavsiyem olacak; lütfen hayal kurun. Dünya sizin hayalleriniz kadar büyük. Çok çalışırsanız bu hayallere ulaşacağınıza inanın. Hiçbir şey de bu inancınızdan daha güçlü değil.

6 yaşında iken çekilen fotoğrafını bizimle paylaşan Cüneyt Çakır, önce futbolcu, sonra hakem olmayı hayal ettiğini söyledi.

ERGİN ATAMAN (ANADOLU EFES BAŞANTRENÖRÜ): PİLOT YA DA BÜYÜKELÇİ OLMAYI ÇOK İSTERDİM

Koçluğunu yaptığı Beşiktaş ve Galatasaray’a basketbolda ilk Avrupa kupalarını kazandırdı. Bu iki kulübün yanı sıra Anadolu Efes, Türk Telekom ve Montepaschi Siena’da çok sayıda şampiyonluk yaşadı.

1- Pilot ve büyükelçi olmak isterdim. İkisi de olmasa da pilotlar kadar çok uçuyorum neredeyse! Büyükelçi gibi de Avrupa’da sporda Türkiye’yi temsil ediyorum yıllardır.

2- Çocuk tüm dünyada, tüm kültürlerde; saflık, umut ve gelecek demektir. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu sene 100’üncü yılında tüm çocuklarımızın; sağlıklı, mutlu eğitimli, kültürlü, spora ve sanata önem veren, ülkesini ve tüm insanlığı seven bireyler olarak yetişmesini temenni ediyorum. Dileğim, Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği bu önemli günde çocuklarımızın onun ilkelerini bir kez daha hatırlaması; medeniyet ülküsünden ve vatan sevgisinden asla vazgeçmemesidir.

Bugüne dek çalıştırdığı takımlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonluk kazanan ergin ataman, fotoğrafta 3 yaşında.

RAMİL GULİYEV (MİLLİ ATLET): OLİMPİYAT MADALYASI DÜŞLEDİM

2017 Dünya Şampiyonası’nda 200 metrede altın madalya kazandı.

1- Çocukluk hayalim olimpiyatta madalya kazanmaktı. Bu hayalime yaklaşmaya başladım. Ve elbette profesyonel bir sporcu olmak istiyordum.

2- Çocuklar bizim geleceğimizdir. Gençlik ne kadar mutlu olursa, o kadar mutlu bir gelecek bekliyor onları.

Ramil Guliyev 6 yaşında.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY (MİLLİ TENİSÇİ): "TENİSÇİ OLMAYA ÇOCUKKEN KARAR VERDİM"

Bir WTA turnuvasında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk.

1- Çocukluk hayalim tenisçi olmaktı.

2- Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Sağlıklı günlerde coşkuyla kutlamayı diliyorum.

Çağla Büyükakçay 5 yaşında.

ŞAHİKA ERCÜMEN (DALIŞ SPORCUSU): "ÇOCUKLAR KENDİNİZE İNANIN VE HİÇ VAZGEÇMEYİN"

Geçen yıl Mersin’deki Gilindire Mağarası’nda, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı, Guinness Dünya rekorları Kitabı’na girdi.

1- Hayal dünyam ilk günden beri çok kuvvetlidir. Hep deniz kızlarına inanır, denizdeki canlılarla arkadaş olan ve onları koruyan bir deniz kızı olmak isterdim. Şu an çocuklar da bana ‘deniz kızı’ diyor. Rekorların ötesinde en büyük amaçlarımdan birisi doğayı korumak ve korunmasına fayda sağlamak.

2- Çocuklar, kendinize inanmaktan ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin.

Şahika Ercümen 7 yaşında

ARDA TURAN (MİLLİ FUTBOLCU): "ARTIK YENİ HAYALLER KURUYORUM"

A Milli Takım formasıyla 100 maça çıktı. 24 yaşında transfer olduğu Atletico Madrid’de ve ardından forma giydiği Barcelona’da ülkemizi gururlandırdı.

1- Çocukluk hayallerimin hepsine ulaştım ama insan hayal kurmaya devam eder. Artık yeni hayaller kuruyorum. Ve onlara ulaşmak için elimden geleni yapacağım.

ÇOK ÇALIŞMALILAR

2- Ülkelerini sevsinler, ailelerine hayırlı evlat olsunlar. Kimseyi dinlemeden çalışmaya devam edip başaracaklarına inansınlar. Bir çocuğun hayalinin çok şeyi değiştireceğini bilsinler.

Arda Turan 1 yaşında.

EMRE BELÖZOĞLU (FENERBAHÇELİ FUTBOLCU): DOKTOR YA DA ASKER OLMAYI İSTEMİŞTİM"

99 defa A Milli Takım’da görev yaptı. Fenerbahçe, Galatasaray, Atletico Madrid ve Inter’de 18 kupa kazandı, Newcastle United ve Başakşehir formalarını da giydi.

1- Çocukluk hayalim doktor ya da asker olmaktı, olamadım.

2- Hayal kurup umutlu yarınlara sımsıkı sarılmaya devam etmeliler.

Emre Belözoğlu 4 yaşında.