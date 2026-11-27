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UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı Batum'da 2-1 mağlup eden Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DEVLETİMİZ VE TÜM YURTTAŞLARIMIZ DESTEK VERDİ"

"Sağ salim döndük. Oyuncular da çok yoruldu. Maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilecek gibi oldu, sonra toparlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Devletimiz ve tüm yurttaşlarımız destek verdi. Hem oyuncularımız hem antrenörümüz hem de yöneticilerimiz adına teşekkür ederiz.

"UEFA YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜK"

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Tüm dokümanları ve görüntüleri UEFA'ya ilettik. Hukuk Kurulumuz konuyu değerlendirmeye aldı. Sahadaki UEFA yetkilileriyle görüştük. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz ama dillendirmek istemiyoruz. Hukuk Kurulumuz daha doğrusunu söyleyecektir. Orantısız güç bizim taraftarımıza karşı kullanıldı. Mağduriyeti biz yaşadık. Yerel kolluk kuvvetleri de zaman zaman çok yardımcı olamadı. Emniyet müdürü yardımcı oldu ama diğer yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık.

"CESARETLERİNİ, YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR"

Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı. Cesaretlerini, yüreklerini ortaya koydular. İşlerini yaptılar. Ülkeyi ve kulübü çok iyi temsil ettiler. Hakları ödenmez.

"BAHANE YOK, DEVAM"

Derbinin ertelenmesi konusundaki görüşümü daha önce söyledim. Bahane yok, devam."