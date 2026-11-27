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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Batum Havalimanı'nda konuştu.

TRT Spor'a konuşan Önder Özen'in açıklamaları şu şekilde:

"DAHA 3 MAÇIMIZ VAR"

“10 puan, ilk hedefimiz için yeterli görünüyor, geçen senelerdeki sıralamalara bakınca. Ama daha 3 maçımız var. Oradan alınabilecek puanlar var. Nereye kadar gideriz, ne kadar puan alırız, hangi sıralamada bitiririz bilmiyoruz ama en azından birinci hedefi şimdilik tamamladık gibi görünüyor. Daha fazla puan alıp daha yukarıda bitirerek mümkünse daha iyi bir kura çekmek veya hiç kura çekmek zorunda kalmadan bir turu pas geçmek... Eğer bu mümkün olursa bundan memnuniyet duyarız.

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"ÇOK BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE MÜCADELE ETTİLER"

Futbolcuların çabasını gördünüz. Gerçekten çok fedakârca, çok büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Oynayan, oynamayan herkes bir takım bütünlüğü ortaya koydu. Şahsen ben hepsine teşekkür etmek isterim.





"HERKES ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK ORTAYA KOYDU"

Taraftarlar da bu zorluğu çektiler. Belki de en tahmin edilemez olanı takım yaşadı ama buraya gelen herkes zorlandı. Herkesin ayağına sağlık. Herkes çok büyük bir destek ortaya koydu. Onların da hakkı ödenmez. Onlara da teşekkür etmek gerekiyor.

"BEKLEYELİM, GÖRELİM DERBİYİ"

Derbi için bugün yol var. Yarın dinlenmeye çalışacaklar, bir gün hazırlanmaya çalışacaklar. İşimiz kolay görünmüyor ama üstesinden gelebilecek bir karaktere ve kimliğe sahip olduğumuzu artık söyleyebilirim. Bekleyelim, görelim derbiyi.”