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GeriFutbol Onazi boş durmuyor! Tesisin çimlerini biçti
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Onazi boş durmuyor! Tesisin çimlerini biçti

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Onazi boş durmuyor! Tesisin çimlerini biçti
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor.

Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek sahanın çimlerini biçti.

Zaman zaman sosyal mesafeyi koruyarak tesislere geldiğini ifade eden deneyimli futbolcu, "Karantinada 5’inci iş günüm. Futbol sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum" açıklamasını yaptı.

Onazi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Devre arasında Trabzonspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu yeşil-siyahlılarda 6 lig maçında forma giyerken, 1 de asist yaptı.

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