Ömer Toprak'ın kaptanlığındaki Werder Bremen, Misli.com'da CANLI YAYINDA! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

FORTUNA DUSSELDORF

- Sandhausen deplasmanında Rouwen Hennings'in golleriyle 2-0 kazanan Fortuna Düsseldorf sezonu moralli açtı.

- Orta sahadan Ao Tanaka, Japonya Milli Takımı ile olimpiyatlarda boy gösteriyor. Savunmanın önemli isimlerinden Andre Hoffmann ve kanat oyuncusu Thomas Pledl uzun süredir sakat, hala iyileşemediler.

- Gole en yakın isim yine Hennings olacak ancak orta alanda kaptan Marcel Sobottka ile yanındaki Edgar Prib ve Shinta Appelkamp'ın varlıkları çok önemli. Bu üçlü hem defansif hem de ofansif anlamda çok sağlam, çok dengeli bir görüntüde.

- Geçen hafta Rumen stoper Dragos Nedelcu ikinci yarının başında sarı kart görüp arkasından birkaç kez "kaşındı", TD Christian Preusser skor avantajını alınca hemen onu kenara çekti. Bu hafta ilk bir kez daha 11'de başlayacak ama takımın yumuşak karnı olabilir.

WERDER BREMEN

- Geçen sezon Bundesliga'ya veda eden Werder Bremen, 2. Bundesliga macerasına 1-1'lik beraberlikle başladı.

- Geçen hafta Jiri Pavlenka, Luca Plogmann, Milos Veljkovic ve Leonardo Bittencourt yoktu. Eksik listesine Kevin Möhwald da eklendi.

- Yeni TD Markus Anfang, Josh Sargent'i kanatta kullandı. Ortada Yuya Osaka ve Niklas Schmidt beklenti altında kaldı. Simon Falette'in kendi kalesine attığı golde Schmidt'in katkısı vardı elbette ama ağırlığını daha çok koyması beklenirdi.

- Kaptanlık sezon boyunca Ömer Toprak'ta olacak, Kale bu hafta da Michael Zetterer'e emanet.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında son 10 yılda oynanan 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Fortuna Düsseldorf geçen sezon iç sahada oynadığı son 4 maçtan 10 puan çıkartmıştı. (3 galibiyet - 1 beraberlik)

- Werder Bremen geçen sezon deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını kaybetmişti. (4 maç - 10 gol yedi)

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Bremen geçen sezonun son haftası Mönchengladbach'a 4-2 kaybedip küme düşmüştü! Moral bozan gollerden birini hatırlayalım...